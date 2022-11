Schmeichel se rinde a Emery

El exportero reprocha el trato que tuvo el Arsenal con el técnico español "No le dieron tiempo, no olviden que los llevó a la final de la Europa League”

La presencia de Emery se ha hecho notar. El técnico vasco volvía a la Premier después de su no tan grata experiencia en el Arsenal. Fue despedido del cargo a principios de la temporada 2019/20 cuando tan solo llevaba un año dirigiendo al club londinense y habiendo llegado a la final de la Europa League. Es por ello que Peter Schmeichel no ha dudado en defenderle y juzgar el trato del Arsenal durante su etapa como 'gunner'.

“Cuando llegas con nuevas ideas, en este país no somos muy pacientes, queremos resultados inmediatos”, declaró el danés instantes antes del partido del jueves. “Hay muchos clubes de la Premier League que se creen por encima de lo que son. Creo que el Arsenal tenía esa idea de lo que eran en ese momento y no le dieron tiempo, no olviden que los llevó a la final de la Europa League”, continuó.

La incorporación de Emery en el club londinense fue atrevida y, a la vez, arriesgada. Iba a sustituir a la figura de Arsène Wenger, que llevaba ni más ni menos que 22 años al cargo del banquillo 'gunner'. Y es que pese a ser polos opuestos en cuanto a estilo, los buenos resultados con Emery al frente no tardaron en llegar, con una racha de victorias de 22 partidos sin perder en todas las competiciones.

Logró meterse en una final de la Europa League que acabó con un mal sabor de boca, porque cayeron ante el Chelsea. Lo que sería determinante para meditar la salida del técnico. “Y lo ha hecho una y otra vez. Pero en un clubes como Aston Villa, si pueden ganar un trofeo, eso es algo sobre lo que construir y eso es lo que vino a hacer aquí”, comentó la leyenda sobre ello.

Ahora, tiene una oportunidad de oro con los 'villanos' para poder rehacerse en la Premier y demostrar su valía como técnico.