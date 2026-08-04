Savinho no podrá cumplir el deseo de Guardiola

El verano pasado, el Tottenham puso sobre la mesa del Manchester City 70 millones de euros por Savinho. Era una cantidad jugosa por un jugador especial, joven y con condiciones de élite, claro está, pero que no había rendido al nivel esperado después de que el club inglés decidiera pagar 25 millones de euros al Troyes, equipo perteneciente al City Group, para ficharlo.

Su llegada al Etihad estaba motivada por una magnífica temporada en el Girona de Míchel, equipo también perteneciente al citado conglomerado. Todo quedaba en casa. En su primer curso como 'skyblue', marcó 3 goles y repartió 13 asistencias en 48 partidos. Cifras correctas, sobre todo por los pases de gol, pero algo cortas en cuanto a tantos. Pese a ello, el Tottenham decidió tirar la casa por la ventana para ficharlo.

Savinho, durante un partido con el Manchester City / EFE

Parecía que el futbolista de São Mateus, que no era titular indiscutible en el City, estaba más fuera que dentro. En Londres le ofrecían un lugar prácticamente intocable en el tridente y, seguramente, también un poco de alivio en lo que a la presión se refiere. La exigencia, aunque también es alta en el Tottenham, no es comparable con la que rodea a todo el ecosistema 'cityzen'.

Fue entonces cuando apareció la figura de Pep Guardiola. El de Santpedor se opuso a su venta porque sabía que tenía a un jugador único, capaz de inventar peligro en cualquier situación y contexto: ágil, rápido, eléctrico, con uno contra uno y con una capacidad bestial para llegar a la línea de fondo.

Savinho, un torbellino para el City / EFE

"Lo único que me preocupa es que Savinho esté con nosotros hasta el final de la temporada y, ojalá, durante muchos, muchos años, porque tiene 21 años y el potencial que tiene…", mencionó públicamente sobre el brasileño.

No obstante, Guardiola dejó el club al final de la temporada tras una década de éxitos y trabajo duro, y todo indica que su deseo de que Savinho siguiera muchos años en el Etihad no se cumplirá. Aún bajo la tutela del catalán, el extremo brasileño cuajó una campaña mucho más discreta, con solo 4 goles, 3 asistencias y 36 encuentros disputados. Salvo sorpresa, el Tottenham se lo llevará por mucho menos porque Maresca no le cerrará la puerta de salida.

Según explicó David Ornstein, de The Athletic, las negociaciones están en marcha desde hace tiempo y el City habría tasado a su jugador en unos 44 millones de euros, una cifra completamente asequible para el Tottenham. Por su parte, el City ya empieza a olvidarse del brasileño y, según Fabrizio Romano, ha contactado con Pedro Neto, del Chelsea, para sustituirlo.