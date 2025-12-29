Savinho divide al Etihad: se reabre el debate con su futuro

El Manchester City se mueve con paso firme en el mercado invernal y Antoine Semenyo está cada vez más cerca del Etihad. El extremo del Bournemouth, internacional con Ghana, es una operación de gran calibre (más de 70 millones de euros) y su fichaje ha reactivado un debate que parecía dormido: ¿qué hacer con Savinho? El brasileño divide a la afición ‘skyblue’. Una parte confía ciegamente en que explotará definitivamente bajo la batuta de Pep Guardiola. Otra cree que su salida en enero sería el movimiento lógico para dejarle vía libre a Semenyo.

Guardiola dio pistas de lo que se piensa en el club tras la trabajada victoria ante el Nottingham Forest (1-2) con una frase que define al jugador mejor que cualquier informe técnico: “¡Adoro a Savio! Toma el balón, pierde el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, llega a la línea de fondo...”. Un futbolista que comete error,es pero que es capaz de cambiar un partido desde el banquillo en segundos, aunque que todavía debe encontrar ese punto de regularidad cuando le toca salir de inicio.

Savinho, un torbellino para el City / EFE

Porque impacto inmediato tiene. Y de sobra. Sin ir más lejos, el 1-2 del City ante el Forest nació de un saque de esquina provocado por una acción suya marca de la casa: ruptura en centímetros, defensor superado y pase magnífico desde la banda a Haaland. Pep valora como oro su regate en seco y su capacidad para resolver situaciones pegado a la cal, incluso en espacios muy reducidos.

'No' a los 70 millones de euros del Tottenham

En verano, el City ya dejó clara su postura rechazando 70 millones de euros del Tottenham. Dos motivos pesaron más que el dinero: a Guardiola le encanta y en el club consideran que su techo está muy por encima de esa cifra. Y los números, aunque mejorables, acompañan al contexto. La pasada temporada firmó tres goles y 13 meritorias asistencias en 48 partidos. Este curso, con solo 21 años, suma dos dianas y tres pases de gol en 28 encuentros. ¿Lo que le falta? Ser más determinante cerca del área.

Savinho, futbolista del Manchester City / AP

Savinho es mucho más que uno contra uno y velocidad, aunque eso sea lo que más se ve. Es un creador de peligro constante, un trabajador incansable en la primera línea de presión y un auténtico imán para atraer rivales y liberar espacios para sus compañeros. Cualidades menos vistosas, pero esenciales en el ecosistema Guardiola.

Bobb puede ser la salida

Además, desde dentro del club el mensaje es inequívoco. El periodista David Ornstein aseguró que tanto Savinho como Omar Marmoush están muy contentos en el Manchester City y que no se contempla la salida de ninguno. De hecho, si la llegada de Semenyo termina cerrándose, quien apunta a salir del Etihad es Oscar Bobb, no el brasileño ni el egipcio.

Pep Guardiola se abraza con Oscar Bobb / Manchester City

Savinho divide a la afición, sí. Pero Pep lo adora. Y cuando eso ocurre, en el Manchester City suele haber una sola conclusión: confianza en lo que opina su técnico, quien ha cambiado la historia de la entidad. Eso sí, si la oferta que llega por él es desorbitada, o el propio jugador le pide salir, no le quedará otra que abrirle la puerta del Etihad.