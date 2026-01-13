Sancionan en Inglaterra a jugador que tocó "partes íntimas" del rival y le dejó "sin poder hablar"

Mientras se encuentra en plena lucha por el ascenso en la League Two (cuarta división inglesa), el Swindon Town recibió un duro golpe: la sanción de su capitán Ollie Clarke. Y no por razones amables, tal como desveló la propia Football Association, recibiendo una suspensión por los bochornosos hechos del pasado mes de agosto.

La FA ratificó su castigo con siete partidos de suspensión y una multa cercana a los 3.200 euros por dos incidentes ocurridos durante un encuentro ante el Cardiff City el pasado 12 de agosto. Según la resolución del organismo rector, Clarke protagonizó actos “altamente invasivos, intrusivos y violadores” contra dos rivales -cuyas identidades no han sido reveladas- en los minutos 57 y 94 del partido.

"No existía explicación plausible"

La FA califica ambos episodios como “extremadamente graves e inusuales”, y subraya que uno de los futbolistas afectados quedó “muy emocionado y con dificultades para hablar” tras lo sucedido.

El árbitro del encuentro, Elliot Bell, reflejó los hechos en su informe oficial. En él señaló que una de las víctima estaba “visiblemente alterada, casi sin poder hablar” al momento de explicar lo ocurrido. Estos testimonios fueron clave en la posterior investigación y en la audiencia celebrada por una Comisión Reguladora Independiente.

Ollie Clarke durante un partido con el Swindon Town / STFC

Durante la vista disciplinaria, Clarke, de 33 años, admitió los cargos, aunque sostuvo que ambos incidentes fueron involuntarios. El panel rechazó esta versión al considerar que “no existía ninguna explicación plausible” para el comportamiento del jugador, especialmente teniendo en cuenta que los contactos se produjeron cuando el balón no estaba en juego.

En sus conclusiones escritas, la Comisión determinó que, en ambos casos, se trató de juego sucio intencional, destacando como agravante que el segundo incidente se produjera 37 minutos después del primero, dentro del mismo partido. “La indecencia de esta acción requiere una sanción deportiva inmediata de no menos de seis partidos”, recoge el fallo.

El órgano disciplinario estableció inicialmente un castigo de nueve encuentros, que finalmente quedó reducido a siete aplicando el denominado principio de totalidad, al valorar conjuntamente ambos episodios.

Tras la publicación de las conclusiones, el Swindon Town emitió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que reconoce la decisión de la FA, aunque insiste en que el futbolista defendió su inocencia durante todo el proceso y solo aceptó los cargos al mantener que no actuó de forma deliberada. El club aseguró que seguirá respaldando a su capitán y no realizará más comentarios al respecto.