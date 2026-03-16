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Sanción histórica al Chelsea: multa millonaria y un año sin fichar 'congelado'

Las infracciones investigadas se produjeron entre 2011 y 2018 y, durante ese periodo, el club realizó pagos a agentes, futbolistas y otras entidades a través de empresas vinculadas a la propiedad del equipo

Los jugadores del Chelsea celebran un tanto

Los jugadores del Chelsea celebran un tanto / DAVID CLIFF

Marc Gázquez

Marc Gázquez

La Premier League ha castigado al Chelsea con una multa de 10 millones de libras (unos 11,5 millones de euros) por varias irregularidades financieras cometidas durante la etapa en la que el club estaba bajo la propiedad del empresario ruso Roman Abramovich. Además, la competición inglesa ha impuesto una prohibición de fichar jugadores durante un año, aunque la sanción queda en suspenso durante dos temporadas y solo se aplicaría si el club vuelve a incumplir las normas.

Las infracciones investigadas se produjeron entre 2011 y 2018. Durante ese periodo, el club realizó pagos a agentes, futbolistas y otras entidades a través de empresas vinculadas a la propiedad del equipo. Estos movimientos no fueron declarados a las autoridades del fútbol inglés, lo que supuso un incumplimiento de las normas de transparencia financiera de la liga.

Palmer no encontró soluciones para el Chelsea en el centror del campo

Palmer no encontró soluciones para el Chelsea en el centror del campo / DAVID CLIFF / EFE

El caso salió a la luz años después, especialmente durante el proceso de venta del club en 2022. Abramovich tuvo que vender la entidad tras las sanciones impuestas por el Reino Unido por su relación con Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania. Durante la auditoría previa a la compra, el nuevo grupo propietario, el consorcio BlueCo, detectó posibles irregularidades y decidió comunicarlas a la liga.

La Premier League ha tenido en cuenta la actitud del club durante la investigación. Según explicó el organismo, el Chelsea presentó voluntariamente documentación, reconoció los cargos y colaboró de manera “excepcional” con el proceso, algo que influyó en la decisión final sobre las sanciones.

El Chelsea sufrió una goleada frente al PSG.

El Chelsea sufrió una goleada frente al PSG. / YOAN VALAT / EFE

Además, la liga también ha declarado al club culpable de incumplir normas relacionadas con el desarrollo de jugadores jóvenes. Entre 2019 y 2022, un empleado del Chelsea cometió irregularidades en el registro de futbolistas de la cantera. Aunque el propio club informó de este problema, la Premier League ha impuesto una multa adicional de 750.000 libras.

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Como consecuencia de este segundo caso, el Chelsea no podrá inscribir durante nueve meses a jugadores de cantera procedentes de clubes de la Premier League ni de la English Football League. Además, el club tendrá que asumir los costes legales derivados de todo el proceso disciplinario.

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