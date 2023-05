¡Sanción ejemplar para Ivan Toney!

El atacante ha sido suspendido de cualquier actividad futbolística de forma inmediata los próximos ocho meses El inglés ha firmado 21 dianas y ha repartido cinco asistencias en lo que llevamos de temporada

El delantero del Brentford, Ivan Toney, ha sido suspendido de forma tajante y con aplicación inmediata para los próximos ocho meses de cualquier actividad futbolística tras incumplir la normativa de la FA en clave apuestas. Será multado también con 50.000 libras.

El inglés, que no fue al Mundial de Qatar 2022 pese a su excelente rendimiento en el equipo londinense, es un atacante con un gran olfato goleador y uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Thomas Frank.

Official: Brentford striker Ivan Toney has been suspended from all football and football-related activity with immediate effect for eight months. 🚨🔴



He has also been fined with £50,000 —and warned as to his future conduct for breaches of The FA’s Betting Rules. pic.twitter.com/ZtHBomVG3B