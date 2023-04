Sancho puede ser la llave de Kane

Si el Manchester United vende al ex del Dortmund irá con todo a por el capitán inglés Ten Hag quiere replicar la delantera de los 'Three Lions' en Old Trafford

Los 85 millones que abonó el Manchester United por Jadon Sancho al Borussia Dortmund hace dos veranos no se han correspondido (diez goles y cuatro asistencias) con el rendimiento mostrado por el extremo inglés sobre el campo desde su llegada a Old Trafford, donde hasta ahora ha pasado sin pena ni gloria.

"Ten Hag está cada vez más frustrado", asegura el rotativop británico 'The Sun', que revela que el técnico neerlandés no pondría inconveniente alguno a la salida de del futbolista de Mánchester. Un potencial movimiento que llenaría las arcas del club mancuniano para afrontar el fichaje de Harry Kane, el gran objetivo del conjunto inglés en vistas a la póxima temporada.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

La operación, obviamente, dependería de la nueva propiedad del club, que en la actualidad se encuentra a subasta. Todo hace indicar, no obstante, que acabará en manos de Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente del banco qatarí QIB, y quien está dispuesto a tirar la casa por la ventana con tal de volver a convertir al United en el mejor equipo de Inglaterra.

El fichaje de Kane solo sería el primero de varios de relumbrón. Junto a Rashford formaría un ataque letal, el mismo que en la selección inglesa.