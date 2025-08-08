Samu y las otras opciones para remplazar a Isak

El Newcastle United y Eddie Howe siguen buscando a la desesperada al sustituto de Alexander Isak para el frente de ataque. Las 'Urracas', que participarán en la próxima edición de la Champions League, no han sido capaces de encontrar aún un remplazo de garantías para el delantero sueco, a pesar de que los candidatos se han ido sucediendo a lo largo del verano. Nombres que ilusionaban. Todas las opciones se han ido cayendo, en favor de sus principales competidores en la Premier League. Aun así, según informa David Orstein en 'The Athletic', parece que hay una nueva oportunidad para terminar de un plumazo con todos los problemas del conjunto inglés: Samu Aghehowa, delantero español de 21 años que llegaría procedente del Porto.

De momento, tan solo es una opción. No ha habido ningún acercamiento formal, ni ningún contacto entre las dos partes. Aun así, Samu, que adoptó el Aghehowa en honor a su madre, es un perfil que gusta en el noreste de Inglaterra, donde valoran mucho la potencia y olfato goleador del delantero de 1,93 metros. También gusta su velocidad, fuerza y capacidad para jugar de espaldas a la portería asociándose con sus compañeros; atributos que, salvando las distancias y los diferentes estilos, le aproxima bastante a la figura que representa Alexander Isak dentro del esquema de Eddie Howe.

Una ascensión meteórica hasta la élite

Samu nació en Melilla en 2004 y creció, como jugador y persona, en Andalucía. Se formó en la cantera del Nervion y en juvenil dio el salto al Granada, club con el que consiguió debutar en Primera División en un partido frente al Atlético de Madrid en el que anotó un gol. En ese partido, los 'Colchoneros' vieron algo especial en él. Eso que solo tienen los cracks. Y lo ficharon a los cuatro días a cambio de 6 millones de euros, aunque jamás pisó el Metropolitano. De Granada se fue directo a Vitoria, donde recaló cedido en el Alavés. Allí explotó y le demostró al todo el mundo de lo que era capaz. En la temporada 2023/24 jugó 35 partidos, anotó 8 goles y repartió una asistencia que le valieron para dar su mayor salto, hasta la fecha.

Samu celebra el tanto de penalti / Agencias

En verano del año pasado, después de ser pretendido por el Chelsea y habiendo conseguido el oro con España en los J.J.O.O de París, Samu encontró su lugar en un grande. Y es que el Porto le pagó 32 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse con los servicios de un futbolista que, junto a Gyokeres y Pavlidis, fue uno de los grandes delanteros de la Primeria Liga. Anotó 27 tantos en 3.399 minutos, fue el máximo goleador de su equipo y segundo en Portugal, solo superado por las 39 dianas del ahora delantero del Arsenal, Viktor Gyokeres.

Jackson, otra opción para las 'Urracas'

El delantero español de 21 años es la nueva oportunidad del Newcastle para afrontar la más que posible salida de Alexander Isak. Aun así, no es la única. De hecho, en Inglaterra, apuntan a un fuerte interés de las 'Urracas' por Nicolas Jackson, delantero del Chelsea que estaría valorado por el club 'Blue' en torno a unos 70 millones de libras. Sin embargo, como apunta Mark Douglas, los de Eddie Howe lo valoran en unas 60 millones (69 millones de euros).

28 May 2025, Poland, Wroclaw: Chelsea's Nicolas Jackson celebrates scoring his side's second goal during the UEFA Europa Conference League final soccer match between Real Betis and Chelsea at Tarczynski Arena. Photo: Rafal Oleksiewicz/PA Wire/dpa 28/05/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Rafal Oleksiewicz/PA Wire/dpa;sports;soccer;football;UEFA Europa Conference League Final - Real Betis vs Chelsea; / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Jackson se ha quedado sin lugar en el Chelsea tras los fichajes de Liam Delap y Joao Pedro, ambos pretendidos por el Newcastle a inicios de verano, y las dos partes verían con buenos ojos una salida. El ex del Villarreal, que percibiría una buena cantidad de dinero por las plusvalías del jugador, disputó 2.535 minutos el año pasado en los que anotó 13 goles y repartió 6 asistencias.

Un descarte de Luis Enrique para reforzar el ataque

Tras una buena cesión a la Juventus, donde ha estado media temporada, Randal Kolo Muani es otra de las opciones para el Newcastle. El delantero francés tiene contrato con el PSG hasta 2028 y no sería clave para Luis Enrique. De este modo, el club inglés ha comenzado las negociaciones para hacerse con sus servicios, según reporta Florian Plettenberg.

En su última temporada en la Serie A, el delantero de 26 años ha anotado 10 goles y ha repartido 3 asistencias en apenas 1654 minutos, dejando buenas sensaciones tras un primer tramo de temporada deslucido en las filas del vigente campeón de la Champions League.

Los fiascos del Newcastle en verano

Sea Samu, Jackson o Kolo Muani, con los precedentes de las 'Urracas' en este mercado, nadie puede descartar que se le puedan llegar a escapar. Y es que, hasta la fecha, varios clubes se les han adelantado en sus múltiples intentos por incorporar a un nuevo delantero.

Le sucedió con Liam Delap y Joao Pedro, que ambos prefirieron al Chelsea; Bryan Mbeumo, seducido por el Manchester United; Hugo Ekitiké, que firmó por el Liverpool; y más recientemente con Benjamin Sesko. El delantero esloveno fue una de las opciones que más se sopesaron en Saint James's Park, pero los 85 millones de euros que desembolsará el Manchester United han terminado llevando al del RB Leipzig a Old Trafford. Veremos quien es el elegido para ocupar, finalmente, el lugar de un Isak que todavía sigue siendo jugador del Newcastle de pleno derecho, pero podría poner rumbo al Liverpool en un movimiento que romperá récords en Inglaterra.