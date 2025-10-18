La salvajada de Haaland: 23 goles en 13 partidos

No está siendo una campaña sencilla para los de Pep Guardiola. Con el recuerdo del horrible curso pasado y con la exigencia acrecentada por la importante inversión realizada en verano, la obligación del Manchester City vuelve a ser competir por todos los títulos hasta el final de la temporada. Pero los resultados están por debajo de lo esperado.

Aunque en las últimas semanas está creciendo el equipo 'cityzen'. Poco a poco, Pep Guardiola está dando con la tecla para construir un nuevo equipo ganador y, en esa progresión, hay que destacar una vez más la figura de Erling Haaland. El delantero noruego acude fiel a su cita con el gol en cada partido, erigiéndose como la luz que lidera el ataque del City.

Tras volver a brillar con la selección de Noruega en el parón internacional, Haaland regresó a la disciplina 'cityzen' de la mejor manera. El 'killer' fue el héroe de su equipo en la victoria contra el Everton con un doblete de puro '9' (2-0). Primero, el noruego adelantó a los suyos con un impecable cabezazo tras un centro de Nico O'Reilly y, pocos minutos después, dobló la ventaja del City con un cruzado remate dentro del área.

Con estos dos tantos, Haaland encadena ocho partidos consecutivos viendo portería con el conjunto 'skyblue', once partidos seguidos anotando si contamos los partidos con el combinado nacional. Everton, Brentford, Mónaco, Burnley, Arsenal, Nápoles, Manchester United y Brighton han sido las últimas víctimas del internacional con Noruega.

Lo cierto es que las cifras de Erling Haaland esta temporada son de un auténtico 'animal' del gol. En los últimos trece partidos, el atacante noruego ha logrado ver portería en 23 ocasiones, además de repartir tres asistencias. No hay duda de que se pueden sentar en la mesa de los grandes goleadores de este siglo, con números que recuerdan a Cristiano o Messi incluso.