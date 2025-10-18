FÚTBOL INTERNACIONAL
La salvajada de Haaland: 23 goles en 13 partidos
El delantero noruego encadena ocho partidos viendo portería con el equipo 'skyblue'
No está siendo una campaña sencilla para los de Pep Guardiola. Con el recuerdo del horrible curso pasado y con la exigencia acrecentada por la importante inversión realizada en verano, la obligación del Manchester City vuelve a ser competir por todos los títulos hasta el final de la temporada. Pero los resultados están por debajo de lo esperado.
Aunque en las últimas semanas está creciendo el equipo 'cityzen'. Poco a poco, Pep Guardiola está dando con la tecla para construir un nuevo equipo ganador y, en esa progresión, hay que destacar una vez más la figura de Erling Haaland. El delantero noruego acude fiel a su cita con el gol en cada partido, erigiéndose como la luz que lidera el ataque del City.
Tras volver a brillar con la selección de Noruega en el parón internacional, Haaland regresó a la disciplina 'cityzen' de la mejor manera. El 'killer' fue el héroe de su equipo en la victoria contra el Everton con un doblete de puro '9' (2-0). Primero, el noruego adelantó a los suyos con un impecable cabezazo tras un centro de Nico O'Reilly y, pocos minutos después, dobló la ventaja del City con un cruzado remate dentro del área.
Con estos dos tantos, Haaland encadena ocho partidos consecutivos viendo portería con el conjunto 'skyblue', once partidos seguidos anotando si contamos los partidos con el combinado nacional. Everton, Brentford, Mónaco, Burnley, Arsenal, Nápoles, Manchester United y Brighton han sido las últimas víctimas del internacional con Noruega.
Lo cierto es que las cifras de Erling Haaland esta temporada son de un auténtico 'animal' del gol. En los últimos trece partidos, el atacante noruego ha logrado ver portería en 23 ocasiones, además de repartir tres asistencias. No hay duda de que se pueden sentar en la mesa de los grandes goleadores de este siglo, con números que recuerdan a Cristiano o Messi incluso.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona
- Terremoto a la vista: 'Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: '¿Es una cámara oculta, no?
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: 'Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas