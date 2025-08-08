Saltan las primeras alarmas con Gyökeres

Viktor Gyökeres dejó de ser protagonista del mercado de fichajes hace apenas unos días después de la oficialización de su fichaje por el Arsenal. Tras semanas de duras negociaciones y de tiras y afloja entre el nueve sueco y el Sporting CP, el club ‘gunner’ logró firmar a uno de los mejores delanteros de la actualidad por 63 millones más 10 en variables.

Después de otra temporada de cifras espectaculares en Portugal, con 54 goles y 13 asistencias en 52 partidos disputados con la camiseta del equipo lisboeta, al internacional con Suecia se le abre la opción de demostrar toda su calidad y potencial en una de las ligas con más nivel y más competitivas del fútbol europeo. Y en un equipo como el Arsenal, que tiene entre ceja y ceja alzarse de una vez por todas con los títulos más importantes como la Premier y la Champions League.

Sin embargo, sus primeros minutos en el cuadro ‘gunner’ no estuvieron a la altura de lo esperado. El ‘killer’ sueco debutó el pasado jueves con el Arsenal con una derrota en el amistoso contra el Tottenham. Aunque apenas disputó poco más de 13 minutos en el encuentro, estuvo impreciso y muy aislado con tan solo dos toques durante toda su participación en el duelo.

Es más que comprensible que recién llegado no puedas exhibir tu mejor nivel, pero, a pesar de que todavía es muy pronto, ya se han encendido las primeras alarmas con su segundo encuentro con la camiseta ‘gunner’. Gyökeres partió como titular en el duelo amistoso de este miércoles contra el Villarreal y, durante los más de 60 minutos que permaneció sobre el terreno de juego, se mostró de nuevo muy errático y poco participativo. Apenas completó cuatro pases con éxito y remató una vez entre los tres palos en otra pobre actuación.

Gyökeres, en el debut con el Arsenal

Cabe destacar que el sueco se encuentra claramente con falta de ritmo debido a que se ausentó de la pretemporada del Sporting CP para forzar su salida. No obstante, como suele ser habitual, no les ha faltado tiempo a las aficiones rivales para criticar esta incorporación del Arsenal, que sin lugar a dudas es uno de los fichajes que más ilusiona de los últimos años.

Pero de puertas para dentro no preocupa el poco acierto hasta la fecha de Gyökeres. "Mentalmente, y entendiendo lo que tiene que hacer, estará al 100% o más. Como está tan dispuesto y tan seguro de que puede rendir desde el primer momento, no tengo ninguna duda de que estará en muy buena forma", apuntó Mikel Arteta, técnico del Arsenal en la rueda de prensa posterior al compromiso.

"Ya hemos roto esa barrera, porque creo que era muy importante para él empezar un partido y empezar a tener la sensación y la conexión con el equipo. Lleva con nosotros solo una semana más o menos, pero ya he visto muchas cosas y mucha determinación, especialmente la forma en que atacaba en determinados espacios", agregó. Ha empezado con mal pie, pero Gyökeres tiene todos los recursos para darle la vuelta a la situación.