¡Saltan chispas! Lisandro Martínez reta a Paul Scholes a un cara a cara: "Que venga a mi casa"

El Manchester United sigue siendo grande, enorme, a pesar de la crisis. Se lo demostró al Manchester City, un equipo de mejor regularidad en la Premier League pero que quedó retratado en el debut de Michael Carrick como entrenador de los ‘red devils’, cayendo por 2-0 y dejando a Pep Guardiola sin respuestas. El equipo mantuvo su portería a cero ante el vigente campeón y logró frenar a Erling Haaland, que fue sustituido en el minuto 80, en un partido en el que Lisandro Martínez fue titular y tuvo una actuación destacada en defensa. Sin embargo, el choque trascendió lo estrictamente futbolístico y derivó en una polémica pública entre el central argentino y varias leyendas del club.

Haaland no estuvo a buen nivel contra el United / Associated Press/LaPresse

El origen del cruce se remonta a los comentarios realizados antes del encuentro por Paul Scholes y Nicky Butt en el pódcast The Good, The Bad & The Football. En tono distendido, Scholes afirmó que Haaland “marcaría y luego metería a Martínez dentro de la portería”, mientras que Butt añadió que el delantero noruego “lo cogería y se iría corriendo con él, como un padre con un niño pequeño”. Las declaraciones, planteadas como una exageración humorística, circularon ampliamente en la previa del derbi.

"Puede venir a mi casa"

Tras el partido, y con el City incapaz de marcar, Lisandro Martínez respondió públicamente a esas palabras. El defensa aseguró que no le afectaban las opiniones externas y lanzó una invitación directa a Scholes para hablar cara a cara. “Puede decir lo que quiera. Si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa o donde sea. Todo el mundo habla en televisión, pero cara a cara nadie dice nada”, señaló el argentino, insistiendo en que su única prioridad es rendir para el club.

Scholes reaccionó posteriormente a través de Instagram, restando tensión al asunto. “Alguien ha tenido un buen partido, me alegro por ti”, escribió, añadiendo con ironía que aceptaría la invitación para tomar un té, “sin azúcar”. No obstante, el debate volvió a intensificarse cuando Butt abordó el tema de nuevo en el pódcast.

"Tiene que madurar"

El excentrocampista fue mucho más contundente al valorar la respuesta de Martínez. Butt defendió que los comentarios previos al derbi eran “claramente una figura retórica” y negó cualquier intención ofensiva. “Es obvio que Haaland no va a cogerlo y salir corriendo con él”, afirmó, antes de criticar la reacción del jugador. “Cuando alguien se molesta tanto por algo que se dice en los medios y responde así, tiene que madurar. Que madure de una vez”, declaró.

Butt también contextualizó la presión mediática que conlleva jugar en un club como el Manchester United y recordó que las críticas forman parte del entorno. Según explicó, no existe ningún problema personal con Martínez y aseguró que situaciones similares acompañan a cualquier futbolista a lo largo de su carrera en un club de ese nivel.

La victoria en el derbi reforzó al United en lo deportivo, pero el cruce de declaraciones evidenció una vez más la exposición constante de los jugadores y la tensión latente entre el vestuario actual y voces históricas del club.