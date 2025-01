Salida para Joao Félix

La segunda etapa de Joao Félix en el Chelsea podría finalizar de manera precipitada. El portugués no cuenta con la confianza de su entrenador, Enzo Maresca, y empieza a pensar en una posible vía de escape lejos de Stamford Bridge. 'O Menino' no es titular para el técnico italiano, apenas ha empezado tres partidos en Premier, y sus minutos se ven reducidos a una rotación residual en FA Cup, Conference y Carabao que no satisface al atacante luso, convencido de que puede aportar mucho más al equipo londinense.

Interés del Milan

Su situación, sin embargo, podría cambiar radicalmente. La 'Gazzetta dello Sport' apunta desde Italia a una posible vía de escape en la Serie A para Joao, una opción que seduce al propio futbolista. Sérgio Conceiçao, entrenador del Milan, habría solicitado personalmente la contratación de su compatriota para reforzar la delantera del conjunto lombardo, tal y como indica la misma información. Tanto Conceiçao como Joao Félix comparten representante, que no es otro que el superagente Jorge Mendes, que se está encargando de allanar las negociaciones entre los 'rossoneri' y 'blues'.

Elevada inversión

El Chelsea desembolsó casi 53 millones de euros por el portugués en el pasado mercado estival, aunque su apuesta no ha acabado de funcionar. Cole Palmer y Jadon Sancho le han cerrado las puertas del equipo y ahora la entidad del sudoeste de Londres piensa en colocar a Joao Félix al mejor postor y así aligerar margen salarial. El tiempo, no obstante, corre en contra de los ingleses, que podrían abrirse a una cesión con opción de compra del portugués. Y es ahí donde el Milan entra en escena.

Joao Félix se reivindicó con un doblete en la FA Cup / AP

El club italiano pretendía apuntalar la vanguardia y pensaba en Marcus Rashford, en boca de todos en esta ventana invernal. Las altas pretensiones del atacante inglés, 13 millones de euros, y su deseo de firmar por el Barcelona han acabado por descartar la opción del futbolista del United.

Portugal, España, Inglaterra e ¿Italia?

Joao Félix podría así emprender una nueva aventura en la liga italiana a sus 25 años, avalado por un entrenador como Sérgio Conceiçao que confía plenamente en sus muchísimas habilidades y que está convencido de poder reconducir su carrera futbolística. Los clubes parecen también por la labor de entenderse y sólo habrá que esperar a que las cifras económicas acaben cuadrando en Londres y Milán.