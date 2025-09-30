Saliba renueva con el Arsenal hasta 2030

El Arsenal anunció durante la mañana de este martes la renovación de William Saliba. El defensor francés, cuyo anterior contrato expiraba en 2027, amplía tres años más su vínculo con los 'gunners', hasta junio de 2030. Se pone fin de esta manera a uno de los culebrones del verano que parecía poder tener continuidad en invierno, con el Real Madrid muy atento en los últimos meses a su situación. Pero el central, de 24 años, ha decidido dar calabazas a los blancos y permanecer en Inglaterra.

Saliba llegó al Arsenal en 2019 procedente del Saint-Étienne. Tras ocho partidos en la cantera 'gunner', encadenó un par de cesiones al Niza y al Olympique de Marsella hasta asentarse en el primer equipo de la mano de Mikel Arteta, consolidándose durante tres años como uno de los mejores centrales del mundo, formando dupla junto al brasileño Gabriel Magalhaes.

"William ha sido el eje central de nuestra defensa, que ha encajado la menor cantidad de goles en las dos últimas temporadas de la Premier League, lo que le ha valido la selección para el Equipo del Año de la PFA en los últimos tres años consecutivos. Es ampliamente considerado como uno de los mejores defensas centrales del fútbol mundial y también fue incluido en el Once Ideal de la FIFA 2024", explica el Arsenal en su comunicado.

"Uno de los mejores centrales del mundo"

Por su parte, el director deportivo de la entidad, Andrea Berta, aseguró estar "muy contento de que William Saliba haya comprometido su futuro" con el conjunto 'gunner': "En las últimas tres temporadas, William se ha convertido en un defensa increíble cuya serenidad, inteligencia y presencia física lo convierten en uno de los mejores del mundo. Continuará su desarrollo con el Arsenal para alcanzar nuevas cotas", añadió Andrea Berta en declaraciones al club.

Se trata de una de las mejores noticias posibles para Mikel Arteta, que ve en Saliba un pilar fundamental en las últimas campañas. "Es muy querido por todos los jugadores y el cuerpo técnico, y eso dice mucho de su carácter, compromiso y actitud día a día. Desde que se unió a nosotros, William ha crecido muchísimo, ha asumido responsabilidades y ha forjado una sólida conexión con nuestra afición y con todo el club", arrancó diciendo el técnico del Arsenal.

"Ha sido instrumental en todo lo que hemos logrado en los últimos años. Es genial ver que los jugadores tienen el deseo de estar aquí. Están contentos y se sienten valorados y ven este club como la mejor oportunidad para desarrollar sus carreras. Es impresionante lo que ha logrado con su edad, porque a veces tendemos a olvidarnos de ello (24 años). Su consistencia, cómo ha progresado, la manera en la que ha madurado año a año... Ha creado una relación con Gabi, con la defensa y con el portero que ha formado el mejor registro defensivo de los últimos tres años", concluyó Arteta.