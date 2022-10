Sale a subasta la camiseta de Agüero del histórico City 3-2 QPR

Con ella, el Kun marcó al 94 el gol que dio el título al Manchester City en 2012 La camiseta ha tenido una trayectoria peculiar desde que la vistió el argentino hasta llegar a la subasta

El 13 de mayo de 2012 es un día que todos los aficionados de la Premier League pueden recordar. Y en especial los del Manchester City. En el último partido de esa temporada 2011-12, el City de Roberto Mancini remontó el 1-2 con el que perdía al minuto 90 para acabar con victoria de 3-2 sobre el QPR. El gol de Sergio Agüero al 90+4, que significó el título para los citizens, pasó a la historia del fútbol inglés, y con él el goleador encargado de coronar al equipo skyblue.

Más de diez años después, la camiseta que vistió el Kun en ese partido será subastada, según anunció Neville Evans, jefe de la Colección Nacional de Camisetas de Fútbol, actuales dueños de la prenda. Los fondos que se recauden con la operación tendrán, en parte, una causa benéfica, informó Evans. "Nunca me planteé venderla, pero la persona que custodia la colección está bajo tratamiento y las ganancias se dividirán entré el y dos organizaciones benéficas", explicó.

"Balotelli... AGUERO!"



You know the rest... 🍿



Watch the full #PL30 film later today! pic.twitter.com/Q8huNxyM1P