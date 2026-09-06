Sale a la luz la lista de objetivos del Arsenal en el mercado: Vinicius, Julián Álvarez, Joao Pedro...

El Arsenal terminó el mercado de fichajes con varias operaciones importantes, pero sin conseguir incorporar a la gran estrella ofensiva que buscaba Mikel Arteta. Ahora, un informe de BBC Sport ha desvelado los planes de los ‘gunners’ y los 21 futbolistas que estuvieron en su radar durante el verano.

La lista incluye nombres de primer nivel y perfiles muy diferentes. Desde estrellas consagradas como Vinicius Júnior, Julián Álvarez o Sandro Tonali hasta jóvenes talentos como Nico Paz, Kenan Yildiz o Yan Diomande. Una muestra de la ambición con la que el conjunto londinense afrontó el mercado.

El gran objetivo fue Morgan Rogers. De acuerdo con esta información, el atacante inglés era la prioridad del Arsenal para reforzar su frente ofensivo y el club llegó a valorar su fichaje en unos 80 millones de libras. Sin embargo, el Aston Villa elevó sus pretensiones hasta los 120 millones y finalmente fue el Chelsea quien se hizo con sus servicios.

Por detrás de Rogers aparecían varias alternativas. Bradley Barcola, Kenan Yildiz, Yan Diomande y Nico Paz eran algunos de los futbolistas que más gustaban a la dirección deportiva. La BBC apunta, además, que tanto Yildiz como el jugador del Como siguen siendo opciones que podrían resultar interesantes para el futuro.

El nombre que más llama la atención es, sin duda, el de Vinicius Júnior. El Arsenal estaba dispuesto a realizar un enorme esfuerzo económico para intentar convencer al brasileño, pero desde el entorno del jugador siempre existieron dudas sobre su voluntad de abandonar el Real Madrid. Finalmente, Vinícius renovó su contrato con el conjunto blanco.

También hubo un intento por Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid estaba entre las grandes prioridades, aunque el argentino nunca tuvo intención de volver a Inglaterra. Su preferencia por fichar por el FC Barcelona, que finalmente no se hizo realidad, terminó pesando y el Arsenal no logró convencerle.

La relación de nombres no termina ahí. Joao Pedro, Eli Junior Kroupi, Elliot Anderson, Malick Fofana, Alex Scott, Amadou Onana, Jeremy Monga o Ivan Fresneda también aparecían en los planes de los ‘gunners’. En defensa, la lista incluía a Cristian Romero, Micky van de Ven, Jacobo Ramón y Tarik Muharemovic.

Noticias relacionadas

Los 21 jugadores de la lista del Arsenal

Morgan Rogers, Bradley Barcola, Kenan Yildiz, Yan Diomande, Nico Paz, Eli Junior Kroupi, Elliot Anderson, Joao Pedro, Vinicius Júnior, Julián Álvarez, Malick Fofana, Sandro Tonali, Alex Scott, Amadou Onana, Jeremy Monga, Louis Page, Ivan Fresneda, Cristian Romero, Micky van de Ven, Jacobo Ramón y Tarik Muharemovic.