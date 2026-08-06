El salario de Rashford en el Manchester United aumenta sin haber jugado allí el pasado curso

Marcus Rashford cuajó una más que aceptable campaña 25/26 al sumar 14 goles y 11 asistencias sin ser titular, unas cifras que podrían explicar el aumento de salario que debe otorgarle el Manchester United por unas variables de su contrato, de no ser por un inconveniente... El futbolista inglés jugó el pasado curso en el FC Barcelona.

Aun cuando el extremo no disputó ni un solo choque con la elástica de los 'Red Devils' en la temporada pasada, estos le subirán el salario un 25%, así como al guardameta André Onana, quien tampoco estuvo en el club de Old Trafford. El motivo que lleva a esta curiosa subida de emolumentos tiene que ver con la clasificación a la UEFA Champions League, según se ha informado desde el medio inglés 'The Telegraph'.

Rashford apunta a quedarse en el United con un sueldo mayor

Con la elástica azulgrana, Marcus Rashford terminó por ser clave desde su rol de 'agitador' para que el Barça ganara la Supercopa de España y LaLiga. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que la entidad dirigida por Joan Laporta iba a ejecutar la opción de compra pactada con el United de 30 millones de euros, los catalanes declinaron esta oportunidad y optaron por reforzar su primera plantilla con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi. ¿Los motivos? Realmente resulta difícil saberlo, aunque la poca implicación en facetas defensivas de Rashford, sumado a su alto salario, parecen ser indicadores claros.

Marcus Rashford fue premiado por Tuchel ante Panamá / Europa Press

Una vez las puertas del Barça se han cerrado de par en par para el internacional por Inglaterra, quien incluso se despidió en redes sociales de la afición culer, todo parece indicar que su futuro pasa por recuperar el protagonismo que un día tuvo sobre el césped de Old Trafford, puesto que Michael Carrick cuenta con el futbolista. Además, gracias al hecho de que el club mancuniano lograra la clasificación a la UEFA Champions League por su meritorio tercer puesto en la Premier League 25/26, su contrato se verá incrementado en un 25%.

Eso sí, en las oficinas del 'Teatro de los Sueños' no parecen estar contentos con el hecho de que piezas que no estuvieron en la pasada temporada como el propio Rashford o André Onana cobren más, ya que, tal como informan desde el 'Telegraph', lo consideran uno de los problemas heredados que a día de hoy lastran la capacidad adquisitiva del club inglés, imposibilitando moverse en el mercado con la libertad que querrían sus dirigentes.