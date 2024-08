Salah siembra dudas sobre su futuro: "Solo quiero disfrutar de mi último año de contrato"

Mohamed Salah, futbolista del Liverpool, dejó en el aire su futuro de cara al año que viene, cuando acabe su contrato con el club de Anfield. Salah, de 32 años, alargó su contrato tres años en 2022, y, a la espera de una posible renovación, el egipcio instó por disfrutar este año y no pensar en el futuro.

"Antes de que comenzara la temporada estaba como 'me queda un año, disfrutemos y no pensemos en el contrato', dijo el atacante en Sky Sports, en los días previos al duelo del domingo contra el Manchester United. "No quiero pensar en el próximo año o en el futuro, solo quiero disfrutar de mi último año de contrato y ya veremos. Lo más importante es ir día a día y estar agradecido por estar aquí".

El Liverpool ya rechazó una oferta de 150 millones de libras por Salah, procedente del Al-Ittihad el año pasado, y el egipcio ha sido relacionado como una especie de joya de la corona para el intento de Arabia Saudí de convertirse en referencia en el fútbol mundial.

Sin embargo, Salah declinó marcharse a Arabia Saudí y es actualmente el jugador mejor pagado del Liverpool, con un salario alrededor de las 350.000 libras semanales. El egipcio ha comenzado en un gran estado de forma la nueva temporada, ya con Arne Slot como sustituto de Jürgen Klopp en el banquillo, con un gol y una asistencia en los dos primeros partidos ante Ipswich Town y Brentford.

El Liverpool le ha buscado competencia en este mercado veraniego y ha fichado por unos 15 millones a Federico Chiesa, procedente del Juventus de Turín, que juega como Salah en la banda derecha.