Salah rompe su sequía de cuatro meses en Premier

Mohamed Salah volvió a celebrar un gol en la Premier League. El tanto ante el Wolverhampton puso fin a una sequía de cuatro meses sin ver portería en el campeonato doméstico, una racha impropia de un jugador trascendental para el Liverpool y que simboliza la temporada irregular que atraviesa el delantero 'red'.

El último gol liguero del egipcio se remontaba al 1 de noviembre de 2025, en la jornada 10, cuando marcó en la victoria por 2-0 frente al Aston Villa en Anfield. Desde entonces, el 'faraón' encadenó diez partidos de Premier sin marcar, además de dos suplencias consecutivas ante West Ham y Leeds y una ausencia de seis encuentros por su participación en la Copa Africana de Naciones con Egipto.

Su reencuentro con el gol llegó en la derrota ante el Wolves (2-1). Salah firmó el tanto del empate antes de que André decantara el choque en el minuto 94. Un consuelo menor para un Liverpool que cayó ante el colista, prácticamente descendido, pero que al menos recupera a su gran referencia ofensiva en un momento delicado del curso.

El contraste con la temporada pasada es evidente. Salah venía de firmar la mejor campaña de su carrera, con 29 goles y 18 asistencias en Premier League, guarismos que impulsaron al Liverpool hacia el título liguero y le colocaron cuarto en el Balón de Oro. Este curso, en cambio, suma apenas cinco goles y seis asistencias en 21 jornadas de Premier. En total, 16 participaciones de gol en 30 partidos oficiales, cifras lejos de su estándar habitual.

La relación con Arne Slot tampoco ha ayudado a estabilizar el entorno. En diciembre, tras varias suplencias, el internacional egipcio mostró públicamente su malestar: "Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo". Sus palabras generaron división en la afición 'red' y críticas externas. El exjugador Chris Sutton fue especialmente duro al calificar su actitud de "vergonzosa" y pedirle que aceptara el banquillo como cualquier otro futbolista.

Mohamed Salah mostrando su cariño hacia la afición del Liverpool. / mosalah

Mientras tanto, el Liverpool es quinto con 48 puntos y podría verse alcanzado por el Chelsea si los 'blues' ganan su partido ante el Villa. Con contrato hasta 2027 y el interés recurrente de Arabia Saudí sobre la mesa, el futuro de Salah vuelve a a ser incierto.

De momento, el gol en Molineux no cambia la clasificación, pero sí puede marcar un punto de inflexión para el egipcio. El Liverpool necesita recuperar a su líder. Y Salah, reencontrarse con la versión que le ha convertido en una leyenda viva de la historia de la Premier League.