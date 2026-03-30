Salah perdona una millonada al Liverpool

La salida de Mohamed Salah del Liverpool podrá dejar un hueco en lo deportivo, pero también representará un ahorro sustancial para el club, que no deberá pagar al futbolista un previamente acordado bono por lealtad.

Según reporta el diario británico, The Sun, en las negociaciones que concretaron la renovación de Salah en verano de 2025, este solicitó un bono por £20 millones (aprox. €23 millones); pues el contrato lo vería quedarse hasta verano de 2027, con lo que cumpliría una década con el Liverpool.

En el nuevo acuerdo que pactaron club y jugador para la cancelación del contrato, Salah habría renunciado a ese bono con tal de salir este verano, en el que con 33 años buscará negociar un contrato multianual en el que aún pueda figurar como un jugador clave.

Cuentas saldadas

A los ahorros en la cuenta de los Reds se suma también el salario del "Faraón", cuyos £20,8 millones representan hasta esta temporada el segundo contrato más caro en la Premier League, únicamente superado por Erling Haaland y los £27,3 millones que le paga el Manchester City.

En total, la salida de Salah le ahorrará un aproximado de £40,8 millones al Liverpool, un ahorro vital para el club, que gastó £446 millones en fichajes el último verano.

En la mira de los jeques

Aunque será difícil de superar los más de €200 millones que percibe anualmente Cristiano Ronaldo como jugador del Al-Nassr, se espera que Salah reciba una oferta del fútbol árabe que cuando menos triplique el salario base que percibe en Anfield. Si tal fuera el caso, sería el tercer futbolista mejor pagado en la Saudi Pro League.

No sería sorpresa que se uniese al segundo mejor pagado, Karim Benzema, en el Al-Ittihad. El equipo árabe previamente buscó contratar a Salah en 2023, pero el movimiento finalmente no se completó y ahora buscaría aprovechar su futura agencia libre para firmarlo.

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Con el Mundial disputándose este verano, Salah podría aprovecharlo como escenario para mostrar que sigue en nivel de ser figura y utilizarlo como palanca para buscar un contrato mejor al que le puedan ofrecer en un inicio.