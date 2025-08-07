Salah - Liverpool: adiós en 2026

Mohamed Salah estuvo a punto de abandonar Anfield Road la pasada temporada por el fuerte interés de Arabia Saudí. El egipcio lo ha ganado todo con el Liverpool y, a pesar de la gran tentación de los petrodólares del Oriente Próximo, el extremo de 33 años decidió renovar con el club de su vida hasta 2027. Con este movimiento, los 'Reds' se aseguraron mantener a su gran figura al menos una temporada más, pero, como informa Football Transfers en Inglaterra, el jugador estaría preparado para abandonar Inglaterra el próximo verano.

Aún falta mucho, pero las declaraciones de Salah a 'On Sport' tras consagrarse bicampeón de Premier League, en las que aseguraba que "Mi relación con la gente de Arabia Saudita sigue siendo buena. Hubo negociaciones serias para ficharme", dan pistas del posible próximo paso del jugador. No obstante, esta vez el Liverpool se ha cubierto las espaldas y en el caso de que la Saudi Pro League quiera ficharlo, deberán pagar un buen precio de traspaso por el jugador.

Arne Slot revive al mejor Salah

Mientras los cantos de sirena saudíes siguen sonando, Salah demuestra que aún tiene cuerda para rato al máximo nivel. A sus 33 años, el egipcio viene de completar una de sus mejores temporadas, por no decir la mejor, en la que ha marcado 34 goles y ha repartido 24 asistencias en 52 partidos. La única que puede estar a la altura de estos números es la 2017/2018, la primera en Anfield, en la que sumó 44 goles y 14 asistencias a su casillero particular.

Mohamed Salah extends contract at Liverpool FC / EFE

Salah se ha adaptado perfectamente al nuevo técnico Arne Slot, erigiéndose como la pieza angular del proyecto dado a su calidad superlativa. En su primera temporada bajo las órdenes del neerlandés, el extremo ha sido clave en la conquista de la Premier League y ha sido el máximo goleador de la competición y el mejor futbolista del año en su club.

Leyenda absoluta en Anfield

Esta temporada y la consecución del título de Premier solo ratifica algo que ya sabíamos de hace mucho: Mohamed Salah es una leyenda viva del Liverpool y el fútbol. El jugador llegó a las islas en 2017 procedente de la Roma a cambio de 42 millones de euros y pocos podían augurar en que se convertiría. 401 partidos después, Salah es el tercer máximo goleador en la historia del club (245 goles) y lo más importante de todo, ha hecho historia. Hizo historia conquistando la Champions League de 2019 tras 14 años de sequía y también cuando ganó la Premier League al año siguiente conquistó la Premier después de 30 años de espera.

Con este estatus de leyenda, la próxima temporada será crucial para que el egipcio tome una decisión sobre su futuro. Si decide marcharse, no lo hará gratis, dejando una buena caja en Anfield Road.