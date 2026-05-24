Salah se despide de Anfield con sabor a Champions

Liverpool FC vivió una tarde cargada de emociones en Anfield. Más allá del empate ante el Brentford FC (1-1), el gran protagonismo fue para la despedida de dos de los jugadores más importantes de la última era ‘red’: Mohamed Salah y Andrew Robertson.

El conjunto de Arne Slot selló matemáticamente la quinta plaza y aseguró su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League, aunque el resultado quedó completamente eclipsado por el homenaje de la afición a dos leyendas del club.

Anfield se volcó desde antes del inicio con un espectacular tifo dedicado a ambos futbolistas. En uno de los fondos del estadio apareció el mensaje “Mo11”, mientras que en otro podía leerse “Robbo26”, en referencia a los dorsales del egipcio y del escocés.

Los dos llegaron juntos al Liverpool en la temporada 2017/18 y los dos se marchan ahora dejando una huella imborrable. En nueve temporadas conquistaron nueve títulos, entre ellos dos Premier League y una Champions League.

Slot quiso además que ambos fueran titulares en su última noche en Anfield. Salah arrancó especialmente activo y estuvo cerca de marcar en el minuto 18 con un espectacular zurdazo de falta que se estrelló en el palo.

El Liverpool dominó gran parte del encuentro y encontró premio en la segunda mitad. Fue precisamente Salah quien lideró el contragolpe del 1-0 y asistió a Curtis Jones, autor del tanto local.

La alegría, sin embargo, duró poco. Apenas seis minutos después, Kevin Schade aprovechó un balón suelto dentro del área para firmar el empate definitivo.

Pero el marcador ya era casi lo de menos. El momento más emotivo llegó en el minuto 75, cuando Salah fue sustituido por Jeremie Frimpong y abandonó el terreno de juego entre lágrimas y una ovación ensordecedora de Anfield.

Poco después se repitió la escena con Robertson, también despedido por todo el estadio en su último partido como jugador ‘red’.

El empate permitió al Liverpool confirmar su regreso a la Champions, aunque también igualó su peor clasificación liguera de la última década, repitiendo la quinta plaza conseguida en la temporada 2022/23.

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La noche, en cualquier caso, quedará marcada por la despedida de dos futbolistas que ayudaron a devolver al Liverpool a la élite europea y que ya forman parte de la historia del club.