Salah se cansa de hacer el ridículo y acelera la caída de Slot del Liverpool

Ya no es noticia que el Liverpool de Arne Slot no gane. El equipo 'red', con el fatídico empate ante el Leeds United a última hora (3-3) en Elland Road, solo registra un triunfo en los últimos seis partidos. Una situación completamente insostenible que ha hecho estallar por completo al gran líder del equipo: Mohamed Salah. Tras las palabras del egipcio, si la figura del entrenador no estaba suficientemente cuestionada, ahora ya no hay duda: cada vez lo quieren menos en Anfield.

El delantero egipcio, como el Liverpool, no atraviesa su mejor momento. A sus 33 años, el líder red suma cinco goles y tres asistencias en 19 partidos, y en breve se marchará a la Copa África con Egipto. Sin embargo, tras su tercera suplencia consecutiva y otro resultado decepcionante ante un equipo de la parte baja de la Premier League como el Leeds, estalló por completo.

Slot, durante un partido con el Liverpool / AP

“Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”, declaró un Salah que, por segunda vez en los últimos tres partidos, no sumó ni un solo minuto. Desde el duelo ante el Brentford, el pasado 25 de octubre, Salah había jugado los 90 minutos en absolutamente todos los encuentros en los que estuvo convocado (seis) pero desde el 30 de noviembre Slot no cuenta con él.

Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento Mohamed Salah — Estrella del Liverpool

“Para ser sincero, no me parece aceptable. No sé por qué siempre me pasa. No puedo creerlo, estoy muy decepcionado. He hecho tanto por este club, todo el mundo lo ha visto, especialmente la temporada pasada. Estar en el banquillo… no sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento”, zanjó, abriéndose en canal y lanzando una dura acusación contra su entrenador.

Slot, totalmente cuestionado

Salah no entiende su papel secundario: lo interpreta como un castigo y deja claro que nadie le ha explicado nada. Mientras tanto, el calendario avanza, el incendio crece en Anfield y él se marchará a la Copa África con la intención de ayudar a su país y aclararse las ideas. La realidad es que todo apunta a que, cuando Salah vuelva a Liverpool, Slot ya habrá hecho las maletas. Al menos, eso es lo que piden muchos seguidores 'reds'.

Salah dejará el Liverpool en diciembre por la Copa África de Naciones / EFE

Por su parte, Salah, que ya tuvo algún rifirrafe en la última temporada con Klopp, ha señalado públicamente a su entrenador y, después de haber sido vinculado con fuerza con Arabia y del lío que hubo con su última renovación, parece que ahora sí empieza a vivir el final de una gloriosa etapa en Anfield. Lo que está claro es que el delantero ya no esconde su hartazgo. Y cuando una estrella de este calibre se siente “ridiculizada”, ya no hay prácticamente vuelta atrás.