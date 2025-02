Salah, un Balón de Oro sentado en la mesa de Messi y Cristiano: "Se nos está yendo de las manos"

Empieza a ser ridículo ponerse a ver los números de Mohamed Salah esta temporada. Ocho partidos consecutivos marcando, nueve goles y cuatro asistencias: un total de 30 y 21 en 38 partidos jugados. Ya es el primer jugador de las cinco grandes ligas en sumar más de 50 participaciones de gol (entre tantos y asistencias) y el primero en la historia de la Premier League en superar las 40 en dos temporadas consecutivas. A este ritmo (25 goles en 27 partidos), hasta podría superar el récord histórico de Erling Haaland (36). Dudar de si es o no el mejor futbolista del planeta actualmente es una ofensa.

A día de hoy, el futbolista egipcio está a años luz de cualquiera de sus competidores. Ni Mbappé, ni Lewandowski, ni Lamine Yamal, ni Raphinha, ni Harry Kane. Que se empiece a hablar de él como un serio candidato a ganar el próximo Balón de Oro no debería sorprender a nadie que haya seguido mínimamente su rendimiento en lo que va de 2024/25. Suma once partidos marcando y asistiendo en Premier esta campaña, el máximo registro de un jugador desde un tal Lionel Messi con el Barça en la 2014/15. ¿Casi nada, verdad?

¿BALÓN DE ORO?

Su actuación ante el Manchester City en el Etihad Stadium volvió a ser de matrícula de honor. Gol y asistencia para ganar el partido y dejar el título encarrilado con once puntos de ventaja sobre el Arsenal a falta de tres meses. Lo que para otros futbolistas sería un partido memorable para el egipcio es una simple rutina. Nada extraordinario. En Inglaterra ya no saben qué decir sobre él, y los elogios no paran de caerle de boca de algunas de las leyendas de la Premier.

Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool y comentarista en Sky Sports, afirmó que en materia goleadora "está teniendo una temporada como la de Messi y Ronaldo". Y no le falta razón. Daniel Sturridge, otro exjugador red, dio un paso más para presentar la candidatura al Balón de Oro del egipcio: "Si no estamos hablando de ello con Mohamed Salah, entonces se nos está yendo de las manos. Tenemos que empezar a incluirlo en la conversación ahora, ni siquiera sé si ya ha tenido una votación entre los tres primeros".

¿EL MEJOR DE LA HISTORIA DE LA PREMIER?

Al igual que con el Balón de Oro, Mohamed Salah se ha ganado que se empiece a abrir un segundo debate: ¿Es el mejor futbolista de la historia de la Premier League? A algunos les sonará exagerado, pero no está tan lejos. No ha habido temporada en la que hayamos visto a una versión tan insultante del egipcio, tan superior a sus rivales en todas las facetas del juego y marcando goles con suma facilidad. Pocos futbolistas en la historia de la competición han logrado igualar este nivel.

Sexto máximo goleador histórico con 182 goles en 288 partidos (está a dos de igualar los 184 del Kun Agüero), su salto definitivo en el Salón de la Fama podría depender de su renovación con el Liverpool. Si no se marcha a final de esta temporada (acaba contrato), podría asentarse definitivamente como uno de los mejores de la historia del club de Anfield y, seguramente, el primero o segundo mejor de todos los que han pasado por la Premier.

Thierry Henry marcó una época como 'Gunner' | EFE / Thierry Henry marcó una época como 'Gunner' | EFE

Para Carragher, el debate existe con un solo jugador. Ni Shearer, ni Cristiano Ronaldo, ni Rooney, ni Giggs, ni Kane., "Thierry Henry es un gran jugador. Y creo que la mayoría de la gente diría que cuando hablamos de la Premier League, probablemente siempre lo ponemos en la cima. Para mí, Salah es definitivamente el segundo. Y si firma un nuevo contrato, habrá una pelea".