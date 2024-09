Salah anuncia su marcha del Liverpool a final de temporada

La tarde perfecta del Liverpool tras vencer con contundencia al Manchester United en Old Trafford terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Mohamed Salah, que volvió a ser el jugador más determinante de su equipo este domingo, dio un golpe de realidad a sus aficionados anunciando su marcha del equipo a final de temporada.

La situación contractual de la estrella egipcia del Liverpool sigue siendo uno de los temas candentes de la actualidad del equipo. Salah termina contrato a final de temporada después de ocho temporadas vistiendo como 'red', aunque era esperable que la directiva terminase ofreciéndole un nuevo contrato a su jugador franquicia.

El jugador se resigna a su marcha

Sin embargo, la inactividad del club ha terminado por cansar al egicpio, que se ha resignado a vivir su última temporada en Anfield: "Como sabéis, es mi último año en el club. Solamente quiero disfrutarlo, no quiero hablar de ello", ha expresado en declaraciones después del partido. El jugador ha ido más allá, apuntando a los culpables de su marcha a final de temporada: "Nadie en el club me ha hablado sobre un nuevo contrato, así que esta será mi última temporada", ha admitido.

El jugador parece estar dispuesto a seguir, aunque la negativa de la directiva a continuar adelante con el contrato más alto del equipo parece que pondrá punto y final a la etapa del egipcio en Anfield. El egipcio no cierra la puerta a pesar de todo: "No depende de mí... pero nadie me ha hablado desde el club", ha admitido. Un desenlace triste para un jugador que pasará a la historia del Liverpool como uno de sus mejores jugadores.