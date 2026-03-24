Salah anuncia que se va del Liverpool

Es oficial. Mohamed Salah abandonará el Liverpool a final de temporada. El delantero egipcio anunció, con un vídeo en sus redes sociales, que dejará la entidad 'red' tras nueve años en Anfield, aunque sin desvelar aún cuál su será su próximo paso.

Fichado desde la Roma en el verano de 2017, el egipcio se ha establecido firmemente como uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, ayudando al club a conseguir dos títulos de la Premier League, la Champions League, un Mundial de Clubes, la Supercopa europea, la FA Cup y dos Copas de la Liga, así como una Community Shield.

Sus 255 goles en 435 partidos hasta la fecha sitúan al egipcio en el tercer lugar de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de los 'reds', ganando la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones, además de numerosos galardones personales.

"Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield", indicó el Liverpool en un comunicado en las redes sociales.

Noticias relacionadas

"Con mucho por jugar esta temporada, Salah está firmemente centrado en intentar conseguir el mejor final de campaña posible para el Liverpool y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante en el año, cuando se despida de Anfield", añadió la entidad 'red'.