Runrún con Cole Palmer

El ruido empieza a crecer en Stamford Bridge. Y no es precisamente el de la grada celebrando éxitos. Más bien, es el runrún de incertidumbre que rodea a su máxima estrella, Cole Palmer, quien estaría pensando seriamente en abandonar el club londinense, según la información que publica 'The Sun' este domingo, tras lo acontecido esta temporada, especialmente desde el mes de enero.

Todo empezó con la salida de Enzo Maresca de la entidad londinense en enero. Una decisión motivada por desavenencias con la directiva, y que llevó al italiano a salir pese a haber ganado la Conference League y el Mundial de Clubes la temporada anterior.

Dembélé, ante Palmer / YOAN VALAT / EFE

Aunque no arrancó mal la 'era Liam Rosenior', el Chelsea no acaba de funcionar y solo le queda pelear por la FA Cup y puestos europeos en la Premier League. Pocos alicientes deportivos que se suman a la reciente multa de casi 12 millones de euros por infringir la normativa financiera de la liga inglesa, y a la sanción de un año sin fichar. Básicamente, motivos que harían dudar al futbolista sobre la viabilidad del proyecto.

¿Movimiento en el Big Six?

Un escenario desesperanzador para Cole Palmer, que no ha tenido una temporada del todo sencilla, y que lo podría acercar a otro gran equipo del Big Six, según la misma fuente.

Mermado por unos problemas físicos que no se acababan de resolver, especialmente al principio de curso, el internacional inglés, que sumó minutos ante Uruguay y espera dar su mejor versión en el Mundial, acumula 10 goles y 3 asistencias en 25 encuentros.

Maresca habla de la Palmer-dependencia / Perform

Cifras que están lejos de los 18 goles y 14 asistencias que firmó el curso pasado, pero que lo siguen destacando como uno de los principales argumentos ofensivos del cuadro blue y que llaman la atención de un Manchester United que está recuperando su estatus de la mano de una leyenda como Michael Carrick en el banquillo.

Encaja con Carrick

Desde la marcha de Amorim, el conjunto 'red devil' recuperó el 4-2-3-1, devolviendo a Mainoo a la base de la sala de máquinas junto a un Casemiro que dejará el club a final de curso. Una decisión que permitió colocar a Bruno Fernandes en la mediapunta. Sin duda, la posible llegada de Palmer les vendría de perlas en Old Trafford.

Palmer no encontró soluciones para el Chelsea en el centror del campo / DAVID CLIFF / EFE

El atacante inglés podría jugar en la mediapunta (Bruno Fernandes podría actuar un poco más retrasado) o bien empezar desde la banda derecha, para buscar zonas interiores y asociarse con el portugués o un talento creativo como el de Mainoo, además de toda la pólvora que acumula el United en zonas ofensivas.

De momento, solo rumores que, si el Chelsea queda fuera de la FA Cup ante el humilde Port Vale el próximo 4 de abril, crecerán como la espuma.