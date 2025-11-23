Una ruina llamada Liverpool

En el fútbol no existe el éxito asegurado. Nunca lo ha hecho ni lo hará jamás. No importa la cantidad de dinero invertida o el número de estrellas que pueda tener un entrenador a su disposición, porque al final solamente los equipos bien cohesionados terminan ganando. Y el Liverpool, que este verano ha desembolsado 481,9 millones de euros en su plantilla, ha venido esta temporada a recordar esta importante lección, una que ningún club debe olvidar en un futuro si quiere mantenerse en la senda del éxito.

En Anfield todavía se preguntan resignados cómo ha llegado su Liverpool a la situación en la que está actualmente en equipo. Tiene difícil respuesta, más todavía cuando no se puede achacar la falta de resultados a una carencia de talento en la plantilla, más bien todo al contrario. Tampoco se puede mirar al entrenador, con un Arne Slot que conquistó la Premier League la temporada pasada sin contestación con un grupo de jugadores con mucho menos nombre que los actuales. ¿Qué está fallando entonces?

Arne Slot decepcionado tras la derrota del Liverpool ante el Nottingham Forest / EFE/EPA/PETER POWELL

Muchos podrían imaginar que con jugadores como Wirtz, Kerkez, Alexander Isak, Ekitiké, Frimpong o Leoni, el éxito del Liverpool estaba asegurado. El núcleo que hizo al equipo 'red' campeón el curso pasado se mantenía, aunque con importantes cambios para dar un salto de calidad a la plantilla. Fueron 481,9 millones de euros los gastados por el nuevo fondo de inversión del club, que apostó con todo para crear una plantilla de ensueño. Sobre el papel, antes de empezar la temporada, lo cumplieron.

En caída libre

Y también es justo decir que, en un inicio, el Liverpool cumplió con las expectativas. No con juego, pero sí con resultados; siete victorias consecutivas en el arranque de curso, todavía sin Isak y con Wirtz a medio gas, hacían prever que una vez se recuperaran sus estrellas, el equipo iba a ser imparable. Pero sucedió todo lo contrario; el alemán ni está ni se le espera, Isak es una sombra de lo que fue en Newcastle y el resto de sus compañeros tampoco acompañan. El equipo muestra síntomas de claro desbalance en todas sus líneas, una falta de idea clara de juego y alguien que sea capaz de ordenar entre tanto talento.

El Liverpool se queda undécimo tras una sonrojante goleada con un Isak señalado / EFE

La última debacle llegó este sábado en Anfield ante el Nottingham Forest. No fue solamente el resultado lo que preocupó (0-3), tampoco recibir una goleada en casa, sino más bien la pobre imagen mostrada en el verde. Un equipo sin alma y una afición desilusionada tras las altas expectativas puestas en el proyecto. Una encrucijada complicada que tiene difícil solución.

Las miradas se centran, como no podía ser de otra manera, en Arne Slot. ¿Pero es acaso el neerlandés el foco del problema? Si el técnico llegó tras la traumática marcha de Klopp y consiguió hacer campeón a su equipo, es justo considerar que merece más crédito del que dispondría en otros escenarios. Lo que muchos se preguntan es hasta cuándo durará la confianza en el entrenador mientras otros se centran en criticar el pobre nivel ofrecido por sus futbolistas sobre el terreno de juego. El uno por el otro, pero la casa sigue sin barrer.

La ruina del Liverpool llega en un momento crucial para los 'reds', que empezaban un nuevo proyecto con energías renovadas. Undécimo en Premier, en plena caída libre por la clasificación, los 'reds' tienen un pequeño consuelo en Champions, donde han logrado tres victorias de los cuatro partidos disputados. Fue traumática su derrota contra el Galatasaray, pero recobraron fuerzas ganando al Real Madrid en Anfield. Un equipo con infinito talento en sus filas, pero que sigue siendo una ruina a estas alturas de curso.