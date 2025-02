¡Nuevo incendio en el United! Los jugadores, distanciados de Amorim

Rúben Amorim, el técnico del Manchester United, mantiene una distancia estrictamente profesional con sus jugadores después de tres meses de trabajo junto al equipo. Amorim ha tenido un inicio en Old Trafford complicado, después de abandonar el Sporting de Lisboa en noviembre.

Malos resultados para el United

Desde la incorporación de Amorim se han perdido ocho de los veinte partidos disputados. El United fue derrotado en cinco de los últimos seis partidos en casa de la Premier League. El club se ha visto relegado al puesto decimotercero de la categoría. El Manchester United está a catorce puntos de los cuatro primeros de la clasificación.

Amorim apuesta por su sistema preferido, 3-4-3, pero aún no se han visto reflejados los resultados positivos. A pesar de los inconvenientes, los Diablos Rojos están en la quinta ronda de la FA Cup y el equipo clasificó directamente para los octavos de final de la Europa League.

La relación entre Amorim y los jugadores

Según se informa desde los comunicados oficiales del equipo, el técnico portugués no se muestra cercano con muchos de los jugadores de su nuevo equipo. El informe del 'Manchester Evening New's afirmó que Erik ten Hag era más estricto con sus jugadores, pero los vínculos con el equipo eran más cercanos. Andre Onana, Antony y Lisandro Martínez eran algunos jugadores con los que tenía una relación más estrecha.

El técnico del Manchester United se mantiene distante dado que se planea un gran cambio en la plantilla para el verano para intentar reconducir al equipo por buen camino. En los últimos meses, el club ha traspasado a varias estrellas como Marcus Rashford, Jadon Sancho o Facundo Pellistri. Se contempla que en los próximos meses se produzcan más salidas.

El informe del club añade que la relación más cerca de Amorim con un miembro del equipo es con el capitán del United, Bruno Fernandes, y con el defensa Diogo Dalot. El hecho de que los tres sean portugueses facilita la relación.

En enero, Amorim explicó que su nombramiento durante la temporada y el caótico calendario de partidos del equipo han influido en la capacidad de construir relaciones cercanas con sus jugadores. "A veces, ese detalle es realmente importante" comentó el portugués. "La pretemporada, crear, pasar tres semanas juntos, crear algo, y luego quieres crear algo nuevo con los jugadores" explicó el técnico del Manchester.

Amorim quiere mejorar

"Quiero que me conozcan de una manera diferente, no siempre preparando los partidos con estrés, no tenemos tiempo para eso. Creo que es muy importante y creo que es el secreto de los equipos" afirmó Amorim. "Incluso cuando tienes a los mejores jugadores, si no los tienes la sensación de que es muy difícil ganar, así que quiero construir algo así aquí, pero necesitamos tiempo para lograrlo" concluyó el del United.