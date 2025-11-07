¡Rúben Amorim y Diogo Dalot podrían ser familia lejana de un payaso de circo!

Salta la sorpresa en el Reino Unido. Diferentes medios de las islas—entre ellos The Sun— revelan que el entrenador y el jugador del Manchester United, Rúben Amorim y Diogo Dalot, no solo serían compatriotas portugueses en el United, sino que también compartirían un ancestro común, Carlos Dallot, un artista de circo que estableció su compañía en Portugal.

La familia Dalot, del circo al fútbol

La historia nace a finales del siglo XIX, cuando los hermanos Carlos, José y Júlia Dallot —nacidos en Francia— llevaron su 'troupé' de artistas de feria y comedias populares por España, Inglaterra y Portugal. En Lisboa crearon la compañía itinerante «Irmãos Dallot», que recorría el país desde el Minho hasta el Algarve e incluso los Azores, y se consolidó como un referente del teatro de variedades en Portugal.

Tal fue su éxito que la familia se asentó finalmente en el país luso, donde se unió matrimonialmente con otras dinastías de artistas y dio origen a figuras famosas del teatro portugués. Sin embargo, la noticia ha saltado cuando el portal genealógico 'Geneall' ha revelado que esta familia artística habría llegado al mundo del fútbol. Según este portal, Rúben Amorim y Diogo Dalot serían tataranietos de Carlos — 'great-great-grandson' en el caso anglosajón—, lo que los convierte en primos lejanos.

Este dato resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que Rúben es el entrenador del Manchester United, equipo en el que Diogo juega como defensa. Su vínculo, por lo tanto, trasciende lo profesional. Según ‘The Sun’, fuentes del club han confirmado el parentesco entre el técnico y el futbolista y, por lo tanto, este vínculo sería algo más que un rumor absurdo que circula por la red.

Parentesco en el vestuario, algo muy común en Inglaterra

No es la primera vez que el fútbol inglés presencia vínculos familiares dentro de un mismo vestuario, especialmente entre entrenador y jugador. Uno de los casos más recordados es el de Sir Alex Ferguson y su hijo Darren en el propio Manchester United. Darren debutó bajo las órdenes de su padre a comienzos de los años noventa y, aunque no fue titular indiscutible, llegó a proclamarse campeón de la Premier League en 1993.

También destaca el ejemplo de Brian Clough con su hijo Nigel Clough en el Nottingham Forest, donde Nigel creció futbolísticamente bajo la dirección de su padre, uno de los técnicos más carismáticos del fútbol inglés. Otro caso sonado es el de Steve Bruce y su hijo Alex Bruce en el Hull City. Steve decidió fichar a su hijo en 2012 y lejos de tratarse de un gesto simbólico, Alex fue parte importante del ascenso de 'The Tigers' a la Premier League en la temporada 2012/13.

Otros ejemplos de parentesco en los banquillos ingleses incluyen a Kenny Dalglish y su hijo Paul Dalglish en el Newcastle United; Harry Redknapp dirigiendo a su hijo Jamie Redknapp en el Southampton, así como a su sobrino Frank Lampard en el West Ham