Rúben Amorim cierra la puerta a Rashford

Lo de Marcus Rashford es la historia de nunca acabar. El delantero inglés está apartado de la plantilla, sin entrar en las convocatorias y ha manifestado públicamente su intención de abandonar el Manchester United. Los 'red devils' reciben al Brighton el domingo, 15.00 horas, y el atacante, salvo hecatombe, volverá a ver el partido contras los 'seagulls' en el salón de su casa.

Rúben Amorim, entrenador de los mancunianos, se ha manifestado sobre la situación que está viviendo su pupilo, con deseos de que todo se solucione por el bien del vestuario. El técnico luso admitió que no quiere modificaciones en su plantilla y espera que el mercado invernal se salde sin bajas. "Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, quiero mantener a mis jugadores. Estoy concentrado en trabajar con estos futbolistas. Obviamente no sé qué va a suceder en este mercado invernal. Veremos. Pero son nuestros futbolistas y tenemos el control sobre su futuro. Nosotros somos los que decidimos", espetó el exsportinguista.

Faltará por ver, eso sí, si el luso considera a Rashford como uno de los miembros de su equipo, ya que en las últimas semanas el United ha operado como si el delantero inglés ya no formara parte de los planes de futuro del equipo. En total, son ocho ya los partidos en los que Amorim no ha convocado a Marcus para sentarse ni siquiera en el banquillo. De hecho, el último partido con la camiseta de los Red Devils fue el pasado 12 de diciembre en Europa League contra el Viktoria Plzen, es decir, más de un mes apartado del conjunto mancuniano.

El Barça, atento a falta de salidas

"Yo siempre he dicho que estoy satisfecho con lo que tengo. La plantilla lo está haciendo muy bien y en ello me centro. El tema del mercado se encarga Deco y se ha hablado, sí", comentó Hansi Flick en su última comparecencia ante los medios de comunicación en la previa ante el Getafe.

No es un secreto que el técnico alemán tiene a Rashford en su lista como un posible refuerzo. Como os contamos en SPORT en exclusiva, Flick ve en el inglés a un atacante versátil, capaz de partir desde banda y también de operar como delantero centro con unas cualidades que irían como anillo al dedo al estilo de la plantilla.

Sin embargo, el Barça, que sigue de cerca la situación del delantero del United, cuya intención también sería la de vestir de azulgrana, deberá antes dejar salir a algún jugador en este mercado de invierno para generar espacio suficiente.

El elegido para dejar hueco al inglés, tanto deportiva como económicamente, sería Ansu Fati. El canterano del Barça no cuenta en los planes de Flick, que le ha abierto la puerta de salida de par en par dejándole fuera de la lista de convocados en los últimos tres encuentros de los azulgranas. Dejar de pagar su ficha en caso de salida, una de las más altas de la plantilla desde su renovación cuando se le entregó el '10', abriría espacio suficiente para la llegada del inglés.

El club también maneja otras alternativas, como la posible venta de Eric Garcia a un Girona que no se da por vencido con el de Martorell, pero el técnico alemán, a diferencia de con Ansu, no parece por la labor de dejar marchar al defensa en este mercado invernal.