Roy Keane propone a Luis Enrique para dirigir al Manchester United

Ni una contundente victoria sobre el Aston Villa fue suficiente para convencer a Roy Keane, exfutbolista y leyenda del Manchester United, que Michael Carrick debería quedarse con el cargo de entrenador de tiempo completo; por el contrario, pide que los Reds busquen firmar a Luis Enrique.

Carrick ha llenado el ojo de propios y ajenos desde que tomó el mando del United el pasado 13 de enero, sucediendo a Ruben Amorim para lo que resta de campaña, firmando hasta ahora una línea de siete victorias, un empate y solo una derrota en este lapso de tiempo.

En la última de dichas victorias, los Reds desplegaron uno de sus mejores juegos en la temporada con el triunfo 3-1 sobre el Aston Villa, permitiendo al club alcanzar la tercera posición del campeonato y llevando a muchos a pedir la permanencia de Carrick más allá de este temporada.

Todos menos Roy Keane

Pero la actuación del United no es suficiente para otra leyenda del club como lo es Roy Keane, quien sugirió a la directiva del club, no conformarse e intentar buscar al mejor entrenador en el mercado, comenzando por Luis Enrique.

"Creo que hay mejores opciones afuera (en el mercado). Hay muchos (entrenadores), (Diego) Simeone y Luis Enrique", firmó Keane, quien ganó 17 títulos en su etapa como jugador. "Si intentan (firmarlos) y les piden 25-30 millones (de libras) al año, entonces entiendo (que se quede Carrick), pero es responsabilidad de la directiva salir y conseguir lo mejor disponible para el Manchester United".

Michael Carrick, exjugador y entrenador interino del Manchester United / EFE

Aunque Luis Enrique actualmente se encuentra bajo contrato con el PSG, con quien ha ganado nueve títulos, dicho contrato vence en 2027 y de momento habrían parado las negociaciones para extenderlo.

El razonamiento del excentrocampista irlandés es que en los partidos dirigidos por Carrick, "no ha habido ningún riesgo", afirmando a la vez que no es lo mismo dirigir para ganar partidos, que dirigir para ganar trofeos.

"Yo no me emociono por cosas como esta (ser tercero en la clasificación). Yo me emociono cuando los equipos ganan trofeos y compiten semana con semana", sentenció Keane.

Con la mira en los trofeos

No solo Keane piensa en dichos trofeos. Aunque esta temporada los Reds no ganarán títulos -- aún en contienda, pero a 16 puntos del liderato en la Premier League -- , terminar en la tercera posición clasificaría al equipo a la Champions League 2026-27, lo que sería una victoria en la gestión de Carrick.

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"Es difícil ganar la Premier League. Estamos trabajando para ello, es donde queremos estar. Hemos estado ahí en el pasado y queremos volver ahí, pero definitivamente no es un camino directo y creo que todos lo entendemos", compadeció Carrick ante la prensa en esta jornada 30 de la Premier League.