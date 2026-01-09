Rosenior ya manda en el Chelsea: "Aquí hay presión desde el primer día"

El 2026 ha empezado de forma frenética en el Chelsea. El club inglés destituyó a Enzo Maresca el primer día del año, a pesar de haber ganado la Conference League y el Mundial de Clubes. La directiva 'blue' decidió apostar por un relevo como Liam Rosenior, técnico de tan solo 41 años que estaba entrenando al Estrasburgo francés.

Rosenior, que ha firmado un contrato hasta 2032, presenció en el palco del Carven Cottage la derrota de su nuevo equipo ante el Fulham (2-1), en un partido que fue dirigido de forma interina por Calum McFarlane. El viernes dirigió su primer entrenamiento al frente del Chelsea, preparando el compromiso de FA Cup que disputará su nuevo equipo este sábado (21h) ante el Charlton. También compareció por primera vez ante los medios de comunicación, a los que saludó uno por uno antes de iniciar la rueda de prensa.

El técnico se mostró muy ilusionado con esta nueva etapa: "Siempre he querido formar parte de un club como este. Nadie puede garantizar victorias ni éxito, pero he trabajado muy duro durante mucho tiempo para lograrlo. La presión está ahí desde el primer día y, si no estuviera dispuesto a asumirla, no estaría aquí. Tengo muchas ganas de empezar. Estoy deseando que llegue el sábado por la noche. Los jugadores y el cuerpo técnico me han apoyado muchísimo y me han hecho sentir como en casa. Si tienes miedo o dudas, no tiene sentido ser entrenador. Trabajaré 24 horas al día", comentó.

El Chelsea se enfrentará este sábado al Charlton, equipo de la Championship, en un partido que no tendrá a Marc Cucurella como protagonista. El catalán es baja por sanción, tras recibir una tarjeta roja en el último compromiso ante el Fulham.