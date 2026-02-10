Rosenior también es humano: fin a su racha de victorias con el Chelsea

No conocía aún el empate Liam Rosenior desde su llegada al Chelsea y lo saboreó de la forma más amarga, con un 2-2 contra el Leeds United en el que su equipo desperdició dos goles de ventaja en la recta final de partido.

Con siete triunfos en nueve partidos, y las dos únicas derrotas contra el Arsenal en la Copa de la Liga, el Chelsea de Rosenior se las prometía muy felices cuando en el minuto 65 campaba un tranquilo 2-0 a su favor tras los tantos de Joao Pedro y Cole Palmer.

El brasileño había abierto el marcador tras una gran carrera individual, tras pase de Palmer, y una genial picadita ante el portero del Leeds, mientras que el propio Palmer amplió la ventaja en la segunda parte al anotar desde los once metros un torpe e inexplicable penalti de Jaka Bijol sobre Joao Pedro.

Palmer ha marcado cuatro goles en los dos últimos encuentros, tres de ellos de penalti, y esta temporada suma ya nueve tantos entre todas las competiciones. Poco a poco está alcanzando su mejor nivel, pero este martes se marchó del Bridge con un sabor amargo, porque su gol, lejos de sentenciar la victoria dio lugar a la remontada del Leeds, que acortó distancias en el 67 después de que Moisés Caicedo devolviera el penalti infantil a su rival. Derribó a Bogle en carrera y Lukas Nmecha no perdonó.

El tanto propició los nervios en Londres, pero un gol de ventaja parecía aún suficiente parta aguantar con veinte minutos por delante.

Hasta que llegó uno de los tantos más cómicos de la semana, un triple malentendido entre Acheampong, que no se atrevió a despejar o a cederle la pelota a Robert Sánchez, que se quedó vendido, y Malo Gusto, que apareció por ahí a molestar. La bola, tras un par de rechaces, cayó a Okafor que a puerta vacía sumó por segundo encuentro consecutivo.

Con tiempo en el marcador, el Chelsea pudo llevarse los tres puntos, sobre todo en un inexplicable fallo de Palmer en el tiempo de descuento. Con todo a favor, el portero batido y la pelota a media altura tras un centro de Caicedo, el '10', a un metro de la línea, mandó la pelota a las nubes. Ahí se acabó de rubricar el primer empate de la era Rosenior, que se queda cuarto, con los mismos puntos que el Manchester United.

El Leeeds, que sólo ha perdido uno de sus últimos seis encuentros, alcanza los treinta puntos y ya mira el descenso a cuatro puntos de distancia.