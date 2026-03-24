¡Rosenior, en el centro de la diana! Burlas del Everton y críticas a su discurso: "Todo lo que dice son tonterías"

La Champions League dejó muy tocado al Chelsea. El cuadro londinense, eliminado de la máxima competición continental tras ser humillado por el PSG, va hundiéndose poco en la Premier, donde incluso sus rivales se burlan de las tácticas de Liam Rosenior.

No están siendo tiempos fáciles para el técnico británico. Porque el Chelsea es un auténtico polvorín desde que encajase un doloroso 5-2 en el Parque de los Príncipes. Lejos de darle la vuelta a la eliminatoria, los 'blues' encajaron otros tres goles en Stamford Bridge en la vuelta. Y todo ello tras caer entre medias frente al Newcastle en la Premier.

No quiso Rosenior que las críticas afectaran al equipo, por lo que se colocó en el centro de la diana en las ruedas de prensa de la Liga de Campeones y en la previa del encuentro frente al Everton del pasado fin de semana. "Incluso si respiro mal o si estornudo mal, se hablará de ello", espetó hace unos días para justificar sus múltiples decisiones erróneas.

Liam Rosenior entrenador del Chelsea / EFE/EPA/ANDY RAIN

Solventado ya el problema de las filtraciones que sufrió el Chelsea en Europa y las declaraciones incendiarias de Enzo Fernández al no cerrar las puertas a una posible salida de la entidad londinense, Rosenior regresaba a la realidad de la Premier con el objetivo de recuperar la quinta plaza que daría acceso a la próxima edición de la Champions.

"Respetando el balón"

Pero lo que se llevó en el encuentro frente al Everton fue otro duro correctivo que incluso permitió al rival humillarle en redes sociales. “Ha sido la noche más decepcionante hasta ahora en cuanto a las cosas de las que hemos hablado. No estuvimos a la altura, y se convirtió en una noche realmente muy difícil en la que el resultado y el rendimiento no se acercaron ni remotamente a lo que esperábamos o deseábamos", valoró el entrenador del Chelsea tras la derrota por 3-0.

Un doblete de Beto y otro tanto de Ndiaye protagonizaron la goleada de los 'Toffees', que se tomaron el lujo de burlarse de Rosenior. "Respetando el balón", publicaron en 'X' tras el encuentro acompañado de una foto del lateral O'Brien sujetando el esférico con su camiseta. Un tweet que, posteriormente, sería borrado.

Para encontrar el motivo de la publicación hay que remontarse al famoso momento en el que los futbolistas del Chelsea rodearon al árbitro para llevar a cabo su tradicional corrillo con el balón en el centro. "Mis jugadores decidieron que querían estar cerca del balón, respetarlo y demostrar unidad y liderazgo", justificó en su día Rosenior.

Desde entonces, el 'respecting the ball' es todo un fenómeno viral en la Premier. Una de sus múltiples declaraciones sin sentido que ha ido espetando en ruedas de prensa y que han generado todo tipo de críticas en Inglaterra mientras su equipo no logra afianzarse en la 'zona Champions' y ve como Brentford y el propio Everton se le acercan ya a dos puntos.

¡Así ha sido el surrealista momento en que un arbitro queda atrapado en una arenga del Chelsea! / -

"Intenta colar tantas frases como sea posible"

La última crítica, por cierto, llegó de la mano de un excompañero suyo. Kevin Kilbane, quien coincidió con Rosenior en sus respectivas etapas en el Hull City, se pronunció sobre la forma de ser de un entrenador cuya personalidad nada tiene que ver con la de años atrás.

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“Ves cómo está ahora; para mí, es irreconocible comparado con el jugador y la persona que yo conocía", dijo en el podcast 'Off The Ball'. “Es como si se hubiera tragado un manual de psicología o las memorias de un entrenador deportivo. Todo lo que dice son tonterías, disparates, nada. Es como si intentara colocar tantas frases como fuese posible y tratara de incluirlas en la charla previa al partido o posterior al mismo, siempre que se dirige a los medios de comunicación", concluyó el exfutbolista irlandés ex del Everton.