El 'otro' Rooney viene pisando fuerte: debut histórico de Kai en Old Trafford

Bajo la histórica cubierta de Old Trafford, el joven extremo Kai Rooney escribió su primera página oficial con la camiseta del Manchester United al debutar con el equipo Sub‑18 en la FA Youth Cup, en un duelo que los ‘red devils’ ganaron por 2‑1 en la prórroga ante el Derby County.

Con apenas 16 años, Rooney entró al campo en el minuto 99 con el marcador todavía sin goles, en un partido que se decidió después gracias a los tantos que sellaron la clasificación de los locales a los cuartos de final del prestigioso torneo juvenil.

El momento tuvo un componente emocional evidente: Wayne Rooney, la leyenda histórica del United y padre de Kai, siguió el partido desde el palco de directores junto con su esposa Coleen, mientras que el entrenador del primer equipo, Michael Carrick, y parte del cuerpo técnico también presenciaban la escena desde las gradas.

Kai, que ya había marcado en la U18 League Cup la temporada anterior aunque siempre lejos del estadio principal del club, completó así su primera aparición competitiva en el Teatro de los Sueños, un hito simbólico en su incipiente carrera.

Formado en la cantera del United desde 2020, cuando se unió al club con 11 años, el extremo ha ido escalando de categorías hasta consolidarse en un equipo que busca seguir impulsando talentos jóvenes. Su aparición representa no solo una conexión con el legado de su padre sino también una apuesta por la continuidad del proyecto formativo en Manchester.

Tras el encuentro, Wayne Rooney expresó públicamente su orgullo con un emotivo mensaje en redes sociales que contrastaba una foto de Kai en el césped ahora con una imagen de él mismo de niño en Old Trafford, acompañado del mensaje: “Antes y ahora. Orgulloso de ti, Kai”.

Su padre Wayne, una de las figuras más respetadas del Manchetser United, fue máximo goleador histórico del club con 253 tantos.