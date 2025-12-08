Rooney: "Salah está destrozando su legado en el Liverpool"

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, reconoció que Mohamed Salah "está destrozando su legado en el Liverpool" después de sus declaraciones este fin de semana en las que dijo que alguien no le quiere en el club.

El egipcio fue suplente por tercer partido seguido, se quedó sin jugar en el empate ante el Leeds United y, en zona mixta, dijo que en el club le están utilizando como excusa para los malos resultados y dejó caer que puede no volver al equipo tras la disputa de la Copa de África.

"Está completamente destrozando su legado en el Liverpool. Sería triste que lo mandara todo a la basura. Se está equivocando del todo", dijo Rooney.

"Arne Slot tiene que demostrar su autoridad, cogerle y decirle: "No vas a viajar con el equipo, lo que dijiste no es aceptable. Tiene que irse a la Copa de África y dejar que todo se calme. Necesita que todo se solucione", añadió.

"Estoy seguro que en un par de semanas se arrepentirá de lo que ha dicho. Esta temporada no ha estado a su mejor nivel y lo que quieres ver es que se arremanga la camiseta y dice: "Ahora veréis". Tener la arrogancia de decir que no tienes que ganarte tu puesto... Tienes que ganártelo cada semana. Si yo fuera uno de sus compañeros, no estaría contento para nada con lo que ha dicho, porque ahora el Liverpool es cuando más le necesita. Ha sido él quien está usando al Liverpool como excusa".