¡Rooney responde a Cristiano!

Sigue el cruce de declaraciones entre las leyendas del Manchester United Cristiano había dicho, entre otras cosas, que Rooney estaba "celoso" de su aspecto físico

Cristiano Ronaldo ha sido de los que más ha animado la previa del Mundial de Qatar 2022. Con sus incendiarias declaraciones, el portugués desató la polémica no solo en Old Trafford, sino también con antiguos compañeros suyos en el club, como Gary Neville o Wayne Rooney. Sobre el segundo, el portugués lo acusó de "tenerle celos" por cómo se han dado las carreras de ambos en sus etapas finales.

"No sé si es porque quiere estar en la prensa o si quiere conseguir un trabajo. Tal vez está celoso porque terminó su carrera a los 30 años y yo sigo en el mejor nivel. No voy a decir que soy más lindo, porque es la verdad", declaró CR7. Los comentarios fueron en respuesta a unas declaraciones previas de Rooney, en las que el inglés dijo que Cristiano "es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento".

El actual entrenador del DC United volvió a responder al atacante de Portugal. No obstante, el ex jugador fue más cauto en esta ocasión, con el objetivo de zanjar la polémica. "Yo no lo critiqué, lo que dije es que la edad nos alcanza a todos, y a él le está costando lidiar con eso. Siempre lo he dicho, Cristiano es un jugador fantástico. Probablemente él y Messi son los dos mejores jugadores en la historia", expresó Rooney.