Rooney: "Destrozaron la casa de mis padres y la de mi novia"

La afición nunca se toma de la mejor manera que un jugador se vaya a un equipo rival. Sucede en prácticamente todas las ligas, solo hace falta coger como ejemplo al actual guardameta del Barça, Joan Garcia. A Wayne Rooney tampoco se le perdonó su fichaje por el Manchester United cuando formaba parte de las filas del Everton. El legendario delantero explicó un terrible episodio que vivió.

"Recibí amenazas de muerte", confirmó el exfutbolista en la cadena británica BBC. "Pintaron y destrozaron la casa de mis padres. Lo mismo pasó en la casa de mi novia", desveló. El futbolista optó por unirse a los 'red devils' a cambio de algo más de 30 millones de euros. Una apuesta que le sirvió para dar el salto a la fama en el año 2004.

Rooney durante su primera etapa en el Everton / X

"En esos momentos tienes que ser muy fuerte mentalmente y apoyarte en la gente que tienes cerca. Irme del Everton fue muy difícil, porque me fui al Manchester United y Liverpool y Manchester tienen una gran rivalidad, lo que lo hizo más difícil. Mi mentalidad siempre fue 'no me importa'. Sabía lo que quería y sabía cómo llegar allí. Tuve que ser muy fuerte de mente. Era gente de mi ciudad, así que fue duro, pero pensé 'no me importa, tienes que ser egoísta y tomar decisiones'", confesó.

Rooney señala el problema del fútbol actual

También se le preguntó a Rooney sobre la diferencia entre el fútbol actual y el de hace veinte años, cuando él fichó por el Manchester United. Wayne estuvo un total de 13 temporadas en el equipo inglés, marcando más de 180 goles y liderando una generación histórica en Old Trafford. Curiosamente, después regresó a la que había sido su casa anteriormente: el Everton.

"La diferencia ahora son las redes sociales. Cuando era joven, yo salía en los periódicos y la gente en Liverpool me conocía. Ahora veo a mi hijo, que tiene 16 años y está en redes sociales. Juega para el United, está patrocinado por Puma y hay miles de personas que le ven jugar. A mí no me pasaba eso", comentó.