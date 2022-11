Ronaldo, eliminado del grupo de WhatsApp de los jugadores del United

La cuenta es administrada por sus compañeros Harry Maguire y Scott McTominay La exclusión del portugués sería un indicio más de que su adiós parece ya inevitable

Según información de Indykaila News, Cristiano Ronaldo habría sido eliminado de la cuenta de WhatsApp de los jugadores del Manchester United.

Una cuenta de la que son administradores Harry Maguire y Scott McTominay.

La exclusión del portugués del grupo de comunicación de los jugadores del Manchester United sería un indicio más de la salida del delantero del club inglés en el mercado de invierno. Su adiós parece ya inevitable.

Una relación, entre el club y el jugador, que parece haber llegado a su final después de que el portugués declarara que "me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera".