Roméo Lavia, un pozo sin fondo para el Chelsea

Roméo Lavia ha sido uno de los fichajes multimillonarios que ha cerrado el Chelsea en los últimos años. El problema para los 'blues' es que ha pasado más tiempo en la enfermería que sobre el césped… y costó 62,1 millones de euros.

El Southampton, en el verano de 2023, lo sacó a puja y el mejor postor fue el equipo de Londres, entonces dirigido por Mauricio Pochettino. Sobre el papel, era una buena operación, ya que el Chelsea incorporaba talento joven, con grandes cualidades físicas y que, además, ya tenía experiencia en la Premier League. Lo que no sabían es que las lesiones lo atormentarían.

Una dura pesadilla

Llegó a su nuevo equipo mermado por unas molestias en el tobillo derecho, y su caso resulta llamativo. Se recuperó de su última lesión el pasado 27 de septiembre y, tras participar en seis partidos, volvió a lesionarse este miércoles contra el Qarabag en la Champions League: solo duró ocho minutos sobre el terreno de juego.

Maresca confirmó lo peor tras el partido: “Sentimos pena por Romeo Lavia. No podrá estar en forma durante mucho, mucho tiempo”.

En total, ha sufrido ocho lesiones que lo han dejado en el dique seco 495 días y fuera de 77 partidos con el Chelsea; solo ha disputado 29 encuentros. Ahora habrá que ver cuántos más se pierde por este último percance físico.

Vuelta a empezar

En un equipo plagado de futbolistas de primer nivel, especialmente en el centro del campo, Roméo Lavia buscaba hacerse un hueco en el once de Enzo Maresca. Parecía que lo estaba consiguiendo, siendo titular en los últimos encuentros, pero ahora tendrá que regresar a la casilla de salida. Una situación que ha vivido demasiadas veces pese a tener solo 21 años.

Roméo Lavia, durante un partido con el Chelsea / Instagram

Esta lesión es un nuevo revés para un jugador que no levanta cabeza, que parece completamente gafado y que no puede disfrutar del fútbol como sí lo hacía cuando estaba en el Southampton.