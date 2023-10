Romeo Lavia sigue los pasos de Nkunku

El internacional belga todavía no ha podido debutar con Mauricio Pochettino El centrocampista sigue arrastrando problemas físicos

El dueño del Chelsea, Todd Boehly, no debe estar del todo satisfecho con el balance que puede hacer de los fichajes del último mercado. El conjunto 'blue' invirtió en la planificación deportiva para poder crear un equipo competitivo que pudiese estar ubicado en unos puestos que, a día de hoy, quedan bastante lejos.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino vencía los dos últimos partidos (Fulham y Burnley), previos al parón de selecciones, y se ubicaba undécimo con la esperanza de recuperar efectivos posteriormente. Sin embargo, uno de los nombres que parecía que iba a estar disponible para al argentino después de estas fechas, aún no lo podrá recuperar. Este es el caso de Romeo Lavia, futbolista por el cual pagaron 60 millones de euros al Southampton y todavía no ha debutado.

El centrocampista belga, muy codiciado en la Premier League tras descender con su exequipo a la Championship, no ha tenido la oportunidad de demostrar el precio que pagaron los 'sky blues' debido a unas molestias en su tobillo derecho, donde hasta hace poco tenía colocada una bota protectora y que recientemente se había quitado para realizar ejercicios de rehabilitación.

Los progresos parecían indicar que todo iba por buen camino. No obstante, el joven futbolista de 19 años ha vuelto a sufrir un contratiempo en su recuperación que ya aleja su vuelta, posiblemente, hasta el mes de diciembre. "No puedo decirte cuándo volverá pero todavía no lo contemplo. Después del parón internacional no lo hará", adelantaba el técnico tras recibir los últimos informes de su situación.

Esto hace que Pochettino deba esperar un poco más para juntar en el césped al belga con Moisés Caicedo y Enzo Fernández, quienes se postulaban en conjunto como uno de los centros del campo más potentes del campeonato inglés. Esta vez, parece que se irá con mayor cautela con los tiempos de su regreso para evitar alargar una recuperación que va camino de juntarse a la de Nkunku.