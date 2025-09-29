Rodri tiene en vilo a Guardiola: "No estoy para jugar"

El estado físico de Rodrigo Hernández es motivo de preocupación en el Manchester City. El madrileño estuvo ocho meses inactivo debido a una rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha producida en septiembre de 2024. Una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego, pero que no le privó de imponerse en el Balón de Oro 2024 por delante del madridista Vinicius.

Los problemas de Rodri parecían olvidados. El internacional español reapareció a finales de la pasada campaña contra el Bournemouth y su participación en el equipo fue progresiva y dosificada. Guardiola no corrió riesgos con su pivote, el alfa y omega de su estilo. No obstante, cuando el rendimiento del futbolista empezaba a asemejarse al que le coronó como mejor del mundo, las molestias han vuelto y en la misma rodilla operada.

Baja sospechosa

Rodri se cayó de la convocatoria en la goleada del City al Burnley (5-1) en el Etihad Stadium. La concentración de partidos en el atiborrado calendario parecía el motivo plausible. Guardiola, sin embargo, reconoció posteriormente la razón de su baja. El dolor había vuelto.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / EFE

"En el entrenamiento previo al partido contra el Burnley, Rodri me dijo: 'No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar", desveló el entrenador catalán de los 'cityzens', que replicó a su pupilo: "Si no puedes jugar, otro jugará".

Indiscutible

El mediocentro español acumulaba cuatro titularidades seguidas -tres en Premier y una en Champions- después de haberse perdido la jornada inaugural en Inglaterra contra el Wolverhampton por lesión. Rodri estaba paulatinamente recuperando su nivel, formando un tándem de muchos quilates en la medular mancuniana junto al neerlandés Reijnders. Ahora todo apunta a que tendrá que parar.

El Manchester City se mide al Mónaco a domicilio este miércoles (21.00 horas) en la segunda jornada de la máxima competición continental, un encuentro que, dadas las palabras del propio Guardiola, deberán afrontar sin Rodrigo Hernández. Los 'sky blue' vencieron al Nápoles en el debut (2-0), en el regreso de Kevin de Bruyne a Manchester.