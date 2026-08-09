Sin Rodri, turno para Nico González

La salida de Rodri del Manchester City parece cada vez más cercana. El centrocampista español ya ha dado el visto bueno a la posibilidad de fichar por el FC Barcelona y el conjunto azulgrana ha comenzado a negociar con el club inglés para intentar cerrar su incorporación. El City ya ha rechazado una primera propuesta de unos 45 millones de euros, sin embargo, todo parece indicar que el acuerdo se hará realidad tarde o temprano.

En medio de este escenario aparece un nombre que puede salir especialmente beneficiado: Nico González. El gallego llegó al Etihad procedente del Oporto en febrero de 2025 con la etiqueta de futbolista capaz de actuar como alternativa en la posición de Rodri, pero hasta ahora ha vivido en buena medida a la sombra del internacional español cuando este ha estado disponible.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / WILL OLIVER / EFE

La competencia con Rodri, además de la llegada de otros centrocampistas, ha dificultado que Nico encuentre continuidad. De hecho, The Times apuntó que el jugador llegó a plantearse su futuro en el club por la falta de minutos y recordó que terminó la temporada 2025-26 con apenas dos titularidades en las últimas 17 jornadas de la Premier League.

La marcha de Rodri puede cambiar radicalmente ese escenario. Nico tendría delante una oportunidad que hasta ahora no había tenido de forma sostenida para hacerse con un papel importante en el centro del campo del Manchester City. Su capacidad para jugar como pivote, pero también para actuar unos metros más arriba, puede darle margen dentro de la nueva estructura que está construyendo Enzo Maresca.

La gran incógnita, precisamente, está ahí. Todavía está por ver qué papel tiene reservado Maresca para Nico. El técnico italiano acaba de comenzar su etapa al frente del City y está dando forma a un centro del campo en el que ya aparecen nombres como Tijjani Reijnders y Elliot Anderson. Nico, por tanto, puede ganar protagonismo con la marcha de Rodri, pero eso no significa automáticamente que vaya a convertirse en su sustituto directo.

Nico González y Guardiola, en su etapa en el City / EFE

Además, el contexto invita a mantener cierta cautela. Durante las últimas semanas se llegó a situar a Nico entre los jugadores que podían abandonar el Manchester City este verano, pero en Inglaterra apuntan a que en estos momentos su intención es continuar en el club. Pero quedarse tampoco garantiza que vaya a tener el camino despejado.

El City ya se mueve en el mercado

El City sigue moviéndose en el mercado para reforzar su centro del campo. Uno de los nombres que aparece con más fuerza es Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille por el que el conjunto inglés lleva semanas mostrando un fuerte interés. Las últimas informaciones apuntan a que las negociaciones están avanzadas y que el City se acerca a un acuerdo por el joven internacional marroquí.

Y hay otro nombre de mayor peso que empieza a ganar protagonismo como es Enzo Fernández. El Manchester City está explorando la posibilidad de fichar al centrocampista del Chelsea, un futbolista que conoce muy bien Maresca de su etapa en Stamford Bridge. La prensa inglesa señala que el argentino está entre las opciones que maneja el City para su centro del campo ante la posible salida de Rodri.

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Por tanto, la salida de Rodri puede ser una oportunidad enorme para Nico González, pero no es una garantía de titularidad. El gallego podría pasar de vivir bajo la sombra del mejor mediocentro del mundo a convertirse en una pieza importante del nuevo City. La última palabra la tendrá Maresca y, sobre todo, el proyecto de centro del campo que el club termine construyendo este verano.