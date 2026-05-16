PREMIER LEAGUE
Rodri, sobre su renovación: "No pienso mucho en mi futuro"
El centrocampista del Manchester City, ganador del Balón de Oro 2024, prioriza los títulos con su club y el Mundial antes de pensar en su futuro contractual
EFE
Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, evitó hablar sobre su futuro, una posible renovación con el Manchester City o una salida este verano, y aseguró que ahora mismo su prioridad es el club y el Mundial.
El español, ganador del Balón de Oro en 2024, tiene aún un año de contrato con el City, pero no se descarta que firme una renovación en las próximas semanas.
"Estoy tranquilo", dijo Rodri en zona mixta de Wembley tras ganar la FA Cup (Copa de Inglaterra).
"Como ya dije hace un tiempo, solo pienso en mi club, en acabar la temporada con los mayores títulos posibles. Tenemos la opción de levantar una Premier League y luego el Mundial. Ahora mismo no pienso mucho en mi futuro. Te voy a ser sincero porque hay otra prioridad", aseveró el centrocampista.
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