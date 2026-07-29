Rodri, el primer rompecabezas de Maresca

El Real Madrid sigue agitando el mercado y es más que probable que Yan Diomandé no sea el último crack en aterrizar en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez tiene entre ceja y ceja a Rodri Hernández y, superado el susto de la intervención en la espalda, parece que el club blanco se centrará del todo en fichar al Balón de Oro de 2024.

Según Fabrizio Romano, el Madrid ha contactado con el Manchester City por Rodri por primera vez. Las negociaciones han comenzado con discusiones verbales entre los clubes y el conjunto español ha dejado claro que está dispuesto a gastar unos 50 millones de euros por el madrileño.

Rodri Hernández pelea por un balón con Julián Álvarez en la final del Mundial. / Octavio Guzman / EFE

Enzo Maresca no está en una posición fácil. Cada vez queda menos para que el técnico italiano empiece su nueva era en el Manchester City e intente hacer olvidar, en el buen sentido de la palabra, la increíble década que protagonizó Pep Guardiola en el club.

No lo tendrá fácil. Deberá convivir con la presión y las inevitables comparaciones. Y, para más inri, puede que tenga que lograrlo sin Rodri Hernández, el futbolista alrededor del cual se ha sostenido el equilibrio del equipo durante años.

El susto en la espalda

El campeón del mundo ya ha pasado con éxito por el quirófano debido a una lesión en la espalda. Y por suerte para el Manchester City, el "regreso no definido" que anunció The Athletic cuando desveló la operación no será tan grave como parecia y estará con el equipo en pretemporada tras un "breve proceso de rehabilitación".

Rodri Hernandez con la Selección Española en el encuentro ante Arabia Saudí / Europa Press

El percance llegó justo después de haber alcanzado su mejor nivel tras el Mundial y en medio de una decisión clave sobre su futuro. El contrato del centrocampista termina en junio de 2027, el Manchester City quiere renovarlo y Maresca desea que continúe, pero Rodri nunca ha escondido su intención de volver algún día al fútbol español. Dentro de ese escenario, el Real Madrid aparece como el destino más atractivo.

En el caso de que acabe marchándse, Maresca tendrá un gran problema por resolver. El italiano deberá encontrar a un sustituto a la altura, capaz de asumir todas las funciones que concentra Rodri. Y, aunque el City cuenta con grandes jugadores, no será fácil.

Las opciones de Maresca

El City eligió a Maresca como una solución continuista tras la salida de Pep Guardiola. El italiano conoce el club de primera mano y también a Guardiola. Formó parte del cuerpo técnico durante la temporada del triplete. Se supone que apostará por un estilo en el que futbolistas como Rodri sean fundamentales. ¿Qué soluciones tiene en casa?

La respuesta más sencilla sería recurrir a Nico González. Es el mediocentro más natural de la plantilla, capaz de jugar como pivote y con condiciones demostradas para participar en la base de la jugada. Tiene físico, criterio con el balón y capacidad para abarcar mucho campo. No es, en absoluto, una mala solución, pero pedirle que sea Rodri supondría cargarlo con una comparación que ya le ha hecho daño en el Etihad.

Nico González, jugador del Manchester City / ASH ALLEN

La segunda posibilidad sería repartir las responsabilidades mediante un doble pivote. Tijjani Reijnders puede aportar conducción, dinamismo y capacidad de llegada. Al lado de una pieza como el propio Nico o Mateo Kovacic, por ejemplo, podría funcionar. El coste sería perder a un futbolista en posiciones más avanzadas, eso sí.

Tijani Reijnders, jugador del City / City

Maresca también puede recurrir a otros perfiles, como Matheus Nunes, Rico Lewis o Nico O’Reilly, que tienen condiciones para abandonar temporalmente su posición y aparecer junto al mediocentro durante la salida de balón. Especialmente el último, con 1,93 metros de altura, está muy bien valorado y podría convertirse en una pieza clave del centro del campo en el futuro.

Pep Guardiola (der.) abraza a Nico O'Reilly (izq.) tras el final del partido ante el Everton en la Premier League / EFE

Tampoco hay que olvidarse de Elliot Anderson, flamante fichaje de este verano. El City pagó 135 millones de euros para sacarlo del Nottingham Forest, pero convertirlo en un jugador posicional sería un error. Es un futbolista más móvil, diseñado para presionar y que necesita a un compañero más posicional a su lado para alcanzar su máximo potencial. Precisamente, un contexto ideal para él sería tener a Rodri por detrás.

Elliot Anderson, internacional con Inglaterra / EFE

¿Y fuera de casa? Algunas fuentes aseguran que el Manchester City tiene controlado a Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille y una de las sensaciones del Mundial. El internacional marroquí, que podría costarle al club inglés unos 90 millones de euros, sí que es un perfil más posicional y, por cualidades, candidato a hacer de Rodri.

Bouaddi en el encuentro contra Francia / Will Oliver

Muchos nombres que no ayudan del todo a calmar el ambiente con el caso Rodri. El español es una pieza capital y el City lo ha notado cuando no ha podido jugar.

Sea como fuere, la situación de Rodri lo convierte en el primer gran rompecabezas del nuevo Manchester City. Maresca no sabe si podrá contar con él en la plantilla. Ese será su primer examen de verdad.