PREMIER LEAGUE
Rodri, optimismo en un Manchester City en depresión: "Estaré al cien por cien en el Mundial"
El centrocampista madrileño está recuperando su tono físico tras un rosario de lesiones
Todavía faltan unos meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los futbolistas están inmersos en una temporada que encara su segundo tramo, centrados al cien por cien en sus clubes, aunque mirando de reojo a la cita que tendrá lugar el próximo verano.
Rodrigo Hernández es uno de ellos. El centrocampista del Manchester City fue titular en la derrota en el derbi de Manchester frente al United y progresivamente va encontrando sus mejores sensaciones físicas y su fútbol. El madrileño reconoció, en una entrevista con la cadena estadounidense 'Telemundo', que la mejoría es real y que el nivel que le llevó a levantar el Balón de Oro 2024 cada vez está más cerca.
Guardiola no arriesgó
"Estoy cada día mejor, cada día tengo una mejor sensación física. Está claro que el fútbol es un deporte colectivo y te tienes que adaptar al equipo, pero a nivel individual estoy bien, estoy contento, dando pasos hacia adelante que es lo importante", apuntó uno de los mejores mediocentros de la última década.
Clave en esa puesta a punto está siendo Pep Guardiola, su entrenador en el City. El catalán ha repetido por activa y por pasiva que no tomará riesgos con su pupilo, que jugará lo justo y necesario sin forzar a un futbolista que en septiembre de 2024 se rompió el ligamento cruzado en un partido de Premier League frente al Arsenal.
Al cien por cien con España
El resbalón del City frente al United ha descolgado al cuadro mancuniano a siete puntos de la batalla por el título inglés, que ahora mismo lideran los 'gunners'. Un trofeo que se le resisitió al club del Etihad Stadium el pasado curso y, en este, se le ha puesto muy cuesta arriba. Rodri confía en remontar la situación y mandó un mensaje a la afición española de cara al Mundial 2026. "Sinceramente ahora no pienso en el Mundial. Estoy centrado en mi club, en dar lo mejor de mí mismo. Iré creciendo paso a paso, pero queda tiempo. Por los meses que quedan, por todo, estaré en plena forma en el Mundial, sí", reconoció.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- ¡Dro se va del Barça!
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- Real Madrid - Levante, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- José Luis Sánchez, muy duro con el Barça pese a la victoria ante el Racing: 'Es un equipo casi vulgar
- La profecía de Flick el 26-N que sigue dando que hablar
- Avanza la 'operación Dembélé'