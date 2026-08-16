Sin Rodri y con Guardiola muy presente en una Community Shield peligrosa

Después de diez años, la Community Shield calentará el inicio de una Premier League que no contará con la presencia de Pep Guardiola. Tras una década completa dominando la competición inglesa, el catalán decidió abandonar el Etihad para disfrutar de su família y de un tiempo libre que hasta ahora no tenía. No obstante, su legado estará más presente que nunca en la final de la Supercopa inglesa. "Es el mejor entrenador de la historia", aseguró Arteta en la previa.

Manchester City y Arsenal se verán las caras este domingo (17:00 horas) en el Millenium Stadium de Cardiff para jugarse el primer título de la temporada. Un duelo que ambos deben ganar para evitar generar cualquier tipo de duda antes del estreno liguero y que sería inexplicable sin Guardiola por varios motivos. El primero, porque el City está en esta final gracias a que con el catalán, ya que en su última temporada, ganaron la FA Cup. El segundo, porque los dos técnicos, probablemente los mejores de la Premier League, crecieron a su lado.

Guardiola levanta la FA Cup, su último título conquistado con el Manchester City / EFE

No necesitan presentación. Enzo Maresca estuvo al lado de Guardiola durante la temporada 2022-23. Después hizo historia con el Leicester City, relanzó a un Chelsea perdido y no dudó en asumir el inmenso reto de relevar al de Santpedor en el Etihad. Al mismo modo, fue una muestra clara de la apuesta por un proyecto continuista por parte del conjunto 'skyblue'. Además, su forma de entender el fútbol tiene inevitablemente puntos en común con la del técnico catalán, aunque Maresca ha ido construyendo su propia identidad lejos de la sombra de su maestro.

Pep Guardiola junto a Enzo Maresca en su etapa en el City / 'X'

Mikel Arteta acaba de hacer historia. El técnico vasco, que estuvo junto a Pep desde verano de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando le surgió la oportunidad del Arsenal, llegó al mejor momento de su proyecto en Londres. Ganó la liga, trofeo que no se levantaba desde los tiempos de Wenger y los 'Invencibles' (2003-04) y se quedó a las puertas de levantar la Champions League. ¿Casualidad? Seguramente no.

No obstante, que en cierto modo esta Community Shield sea una especie de tributo a Guardiola, no exime a City y Arsenal de dejarlo absolutamente todo sobre el césped. Ni a Maresca le conviene empezar su tarea de hacer olvidar a Pep, en el buen sentido de la palabra, perdiendo un título, ni a Arteta dejar escapar un trofeo en un curso en el que el objetivo no es otro que volver a conquistar la Premier.

Presión y obligaciones

El City ha destinado 177,2 millones de euros en fichajes para reforzar su plantilla con hombres como Elliot Anderson (135 millones, del Nottingham Forest. El Arsenal, casi lo mismo, 176,5, para ampliar aún más el fondo de armario con Bruno Guimaraes o Christos Tzolis. En clubes de este nivel, no está permitido fallar. Ni a principio de temporada. Y Maresca y Arteta lo saben muy bien.

Elliot Anderson ya es 'skyblue' / @ManCity

Por lo menos, el equipo 'gunner' parte con una ligera ventaja. Maresca debe de estar pendiente del futuro de Rodri Hernández. El Barça aprovechó la predisposición del centrocampista madrileño para volver a España y no dudó en explorar un fichaje que podría traerlo directamente al Camp Nou.

Aunque no habló directamente de la operación, sí que dejó claro que el club tiene que estar listo para cualquier cambio: "Atravesamos una etapa en la que se han marchado jugadores que han pasado muchos años aquí, con otros hay la posibilidad de que se marchen, y eso significa que se está produciendo un cambio, y haremos todo lo posible por gestionarlo", mencionó.

El reto de Maresca es claro: demostrar que el City puede comenzar una nueva etapa sin renunciar a una identidad que durante años llevó el sello de Guardiola. La Community Shield será la primera prueba, pero también la primera oportunidad para comprobar hasta qué punto su legado sigue vivo en el Etihad.