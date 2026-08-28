Rodri dinamitó el plan de Maresca

El plan de Enzo Maresca no era otro que cimentar el nuevo proyecto del Manchester City sobre Rodri Hernández. El Balón de Oro español, a sus 30 años, debía ser uno de los líderes del equipo y el nexo entre la era Guardiola y la renovación 'sky blue'. Su fichaje por el Barça, después de plantar al Madrid y a Florentino Pérez, lo puso todo patas arriba.

El entrenador italiano veía con muy buenos ojos que Rodri fuera la piedra angular del proyecto y quería reforzar el centro del campo con nuevas piezas como Elliot Anderson, que llegó al Etihad tras el Mundial procedente del Nottingham Forest a cambio de 135 millones de euros.

No iba a ser el único en llegar. El deseo del nuevo entrenador del City era traer también a Mánchester a uno de sus hombres de confianza en Stamford Bridge: Enzo Fernández. La idea no era para nada la que se deslizó con la salida de Rodri al Barça, la de ser su sustituto. La intención de Maresca era que ambos compartieran centro del campo, con Rodri como el ancla que liberaría todo el fútbol del argentino.

Enzo Fernández, en un amistoso contra la Real Sociedad / DPA vía Europa Press

El Mundial deterioró la relación entre el argentino y el equipo de Londres por la pancarta que mostró la Albiceleste después de vencer a Inglaterra, haciendo referencia a las Malvinas, y empezó a allanar una operación que, meses atrás, habría sido imposible.

De hecho, no hace falta ni irse meses atrás. Hace escasas semanas, la prensa inglesa explicó que el Chelsea escogió el viernes 14 de agosto como fecha límite para que el City presentara una oferta de 140 'kilos' por el argentino. Una situación que no se dio y, por ende, se dio por perdido al jugador.

La Carabao Cup, la pista definitiva

Sin embargo, el paso de los días ha demostrado que es más probable que nunca que acabe llegando al Etihad. Enzo Fernández, sin problemas físicos, no entró en la convocatoria de la victoria 'blue' por 2-0 ante el Luton Town en la Carabao Cup y Xabi Alonso confirmó en la rueda de prensa posterior que "he dejado fuera a Enzo porque fue mi propia decisión compartida con el club". Un escenario que se suele dar cuando un jugador está a punto de abandonar un equipo.

Enzo Fernández festeja su gol a Inglaterra / WILL OLIVER / EFE

Según 'TyC Sports', el internacional argentino, que ya había dado luz verde a irse al Etihad, jugará en el Manchester City después de que los 'sky blues' llegaran a un acuerdo por su fichaje a cambio de unos 137 millones de euros. Firmará hasta 2032, con opción de ampliar hasta 2033.

Maresca quería revolucionar el centro del campo del City y consideraba a Enzo la pieza definitiva para lograrlo. No contaba ni con Tijjani Reijnders, quien salió recientemente al Al-Qadsiah saudí por 61 millones de euros, ni con Nico González, ya nuevo jugador del Newcastle por 56 'kilos'. Y no hay que olvidar que Bernardo Silva se marchó libre al Real Madrid. Pero ya no está Rodri, que ya ha debutado con el Barça en la victoria de Liga contra el Athletic Club (2-0) en el Camp Nou.

Ahora Enzo deberá desplegar su mejor fútbol con otro tipo de ancla: Ayyoub Bouaddi. El marroquí, de solo 18 años, dejó 95 millones de euros en las arcas del Lille para desembarcar en el Manchester City tras un Mundial sensacional. Esta ha sido la apuesta del cuadro inglés para relevar a Rodri, que, por desgracia para Maresca y Enzo, hace tiempo que ya es pasado del club.