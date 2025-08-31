Rodri no se corta tras el batacazo del City: "No soy Messi"

Le vendrá bien al Manchester City encarar ahora el primer parón de selecciones del curso. Tres puntos de nueve posibles. El cómodo triunfo ante el Wolverhampton en la jornada inaugural disparó la ilusión entre el aficionado 'skyblue', optimista con el inicio de curso de los de Pep Guardiola. Pero llegó la 'kryptonita' del técnico de Santpedor y les bajó a la tierra. Un tropiezo que llegaba demasiado pronto. Y que debía enterrarse cuando antes.

Tenían la oportunidad de pasar página contra el Brighton de Fabian Hürzeler. Erling Haaland, que vivía su partido número 100 en la Premier League, hizo lo que mejor se le da y puso al City por delante en el marcador. Los 'seagulls', sin embargo, no habían dicho aún su última palabra. Dunk provocó una pena máxima tras estrellar un remate en el brazo de Matheus Nunes y James Milner, que cumplió la ley del ex, devolvió la igualdad al encuentro.

Cherki, dos meses K.O.

Una ida y vuelta final que sentó mejor a los locales, que mataron a la contra al conjunto de un Pep Guardiola que optó por ver el vaso medio lleno tras la derrota en el Amex: "Tenemos una plantilla realmente buena. Hemos cambiado muchas, muchas cosas del pasado y ahora, pero es normal. Necesitamos que los nuevos jugadores se adapten y los antiguos les ayudarán a hacerlo", aseguró. Lamentó, eso sí, la lesión de un Rayan Cherki que estará alrededor de dos meses alejado de los terrenos de juego.

La perla francesa sufre una rotura en el cuádriceps y Didier Deschamps tuvo que convocar a Hugo Ekitiké en su lugar para afrontar los compromisos correspondientes a la clasificación para el Mundial 2026 ante Ucrania e Islandia.

Pep Guardiola da instrucciones a Rayan Cherki en el partido de la Premier League del Manchester City / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Quien no se mostró crítico tras el tropiezo, segundo consecutivo tras tres jornadas disputadas, fue un Rodri que volvía a un once titular desde el pasado mes de septiembre de 2024. "Cuando perdemos, es fácil señalar a todo el mundo. La realidad es que tenemos que subir el nivel si queremos competir por la Premier League. Nos falta nivel, no sé, llámalo como quieras", diagnosticó el madrileño.

"Errores de niños"

"Es una cuestión del equipo, de los cambios, los nuevos jugadores tienen que adaptarse y cuando se cambia tanto el equipo es difícil. Esta es nuestra realidad, no son excusas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver que esta no es la forma de conseguir cosas", añadió. E incluso se atrevió a decir que "algunos de los errores que estamos cometiendo son errores de niños", fruto de la falta de concentración y atención.

"No soy Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane y gane. Esto es un colectivo, cuando ganábamos en el pasado, necesitaba a todos mis compañeros. Sin duda, tengo que recuperarme y encontrar mi mejor nivel. No es porque yo haya vuelto que vamos a ganar. Es un deporte colectivo. Espero que después del descanso podamos volver mucho mejor", sentenció.