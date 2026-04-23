Rodri advierte sobre la saturación de partidos: "O paramos o no llego a los 32"

El debate sobre la saturación del calendario en el fútbol suma una nueva voz autorizada. Rodri Hernández, pieza clave del Manchester City, reflexionó abiertamente sobre el desgaste que supone competir al más alto nivel durante tantas temporadas consecutivas. En una entrevista concedida al Premier Corner de DAZN, el mediocentro español dejó un mensaje contundente que pone el foco en la salud de los futbolistas: "O paramos o no llego a los 32".

El ganador del Balón de Oro de 2024 no ocultó su preocupación por la acumulación de partidos y sus consecuencias a medio y largo plazo. "Hay que saber dosificar, porque el cuerpo tiene un límite y todos tenemos una fecha de caducidad", explicó, en una reflexión que trasciende lo individual y apunta directamente al modelo competitivo actual.

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024 / EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Rodri puso como ejemplo su propia experiencia tras varios años llegando lejos en competiciones con su club y con la selección. "Cuando acabó esa Eurocopa que ganamos, yo tenía un desgaste muy grande de cinco o seis años seguidos llegando a finales de todo", reconoció. Más allá del plano físico, el internacional español hizo hincapié en el impacto mental: "Más que a nivel físico, a nivel mental no sabía cómo encararlo en los años siguientes por el desgaste".

Las lesiones también han sido parte de ese peaje. El centrocampista ha tenido que frenar en distintos momentos de su carrera, incluyendo una grave lesión de rodilla que le obligó a parar durante meses. Lejos de verlo como un contratiempo únicamente negativo, Rodri lo interpretó como una oportunidad para resetear: "Toqué el cielo, llegué a lo máximo casi que podía haber llegado y fue un momento que utilicé para cargar pilas y oxigenarme".

Rodri Hernández cayó lesionado ante el Arsenal en Premier League / EFE

A sus 29 años, el futbolista madrileño insistió en la necesidad de cambiar ciertos hábitos en el fútbol moderno, especialmente en lo que respecta a la gestión de minutos. "Muchos jugadores vamos a tener que aprender a dosificar", apuntó, dejando claro que la longevidad en la élite dependerá en gran medida de ese equilibrio entre rendimiento y descanso.

Rodri también valoró la temporada de su equipo, destacando la dificultad de mantener el nivel competitivo en un contexto exigente: "Sería muy especial ganar esta liga en un año quizás no tan brillante. También es importante demostrar que puedes ganar cuando las cosas no salen perfectas".

Sus palabras se suman a un debate cada vez más presente en el fútbol mundial. La exigencia y el ritmo competitivo crecen, al mismo tiempo que el calendario se comprime. Rodri, desde la experiencia de quien lo ha ganado todo, lanzó un aviso claro: el cuerpo no es infinito.